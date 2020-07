Apple TV+: Greyhound von Tom Hanks jetzt mit deutscher Tonspur

Am 10. Juli ist Tom Hanks’ Weltkriegs-Drama Greyhound auf Apple TV+ gestartet. Damals konnte man Greyhound nur in englischer Sprache abrufen, ab sofort ist auch eine deutsche Tonspur verfügbar. Neben der deutschen Vertonung gibt es auch Audiospuren in Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch. Gleichzeitig können jetzt 40 verschiedene Untertiteloptionen genutzt werden.

Im Film befehligt der Offizier George Krause den Zerstörer USS Keeling, Rufname Greyhound, der zusammen mit einer Flotte von alliierten Schiffen den deutschen U-Booten im Atlantik Einhalt gebieten soll. Der Film basiert auf dem Roman “The Good Shepherd” von Cecil Scott Forester aus dem Jahr 1955 und spielt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Regie führte Aaron Schneider, der 2004 mit seinen Kurzfilm “Two Soldiers” einen Oscar gewann, weitere Rollen im Film werden von Elisabeth Shue, Stephen Graham und Rob Morgan gespielt. Blake Neely sorgte für die Filmmusik in Greyhound.

(Foto: Apple)