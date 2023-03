Epic-CEO Tim Sweeney: Apple will Profit vom Metaverse machen – oder es zerstören

Dass Apple und Epic Games keine großen Freunde mehr werden, dürfte mittlerweile bekannt sein. Jahrelange Differenzen um den Zugang zum App Store zogen Gerichtsprozesse nach sich, und immer wieder stichelten die CEOs, vornehmlich von Seiten Epics, gegeneinander. Nun hat Epic-CEO Tim Sweeney ein Interview mit GamesIndustry geführt und äußert sich erneut kritisch gegenüber Apples Plänen, in die Welt der Augmented- und Virtual-Reality-Welten vorzudringen.

Im Interview sprach Sweeney auch über das sogenannte Metaverse und die Vision Epics, ein „einheitliches“ Ökosystem zu haben, das nicht zu einem „weiteren geschlossenen Garten“ wird. Ein klarer Seitenhieb auf Apple, das laut Epics Meinung mit dem eigenen App Store auf iPhone und iPad einen sogenannten „Walled Garden“ betreibe. Im Hinblick auf die möglichen Hindernisse für diese „einheitliche“ Vision des Metaverses verwies Tim Sweeney erneut auf Apple. Er glaube, dass Apple entweder „das Metaverse vernichten oder den gesamten Profit daraus ziehen wird“.

„Sie werden entweder versuchen, das Metaverse zu zerstören oder den gesamten Profit daraus zu ziehen. Das eine oder das andere. Apple lässt nicht zu, dass man eine konkurrierende Browser-Engine verwendet. Also können sie das Gleiche mit dem Metaverse machen, also können sie sagen, ‚ihr müsst Apples begrenzte Metaverse-Engine verwenden, ihr könnt keine eigene bauen, ihr könnt Unreal nicht verwenden‘. Sie könnten einfach morgen alle Regeln der Plattform ändern und alles, was jeder macht, zunichte machen, und deshalb brauchen wir wirklich robuste Kartellgesetze. Und deshalb kämpfen wir so hart dagegen an.“

Sweeney: „Wir sind furchtbar frustriert über Märkte wie iOS“

Sweeney sieht Apple als größten Gegenpart in seiner Vision des Metaverses. „Wir sehen, dass sie [Apple, Anm.d.Red.] dieses Geschäft vollständig dominieren, wenn sie ihre Marktmacht und ihre Hardware dazu nutzen dürfen“, sagt Sweeney im Interview. „Also kämpfen wir dagegen an.“ Epic hat selbst ein großes Interesse am Metaverse. Das Unternehme wolle „im Bereich der Engine mit der Unreal Engine konkurrieren“, mit „Server-Hosting in der Zukunft“ und vielem mehr. „Aber in der Zukunft wird es dafür eine offene Wirtschaft geben. Wir wollen den besten Asset-Marktplatz haben“, so der Epic-CEO gegenüber GamesIndustry.

„Wenn wir das Ganze in einer offenen Umgebung aufbauen, können die Unternehmen von ihren Verdiensten leben. Das gefällt uns sehr, weil wir in der Vergangenheit immer mit unseren Leistungen gewonnen haben, wenn wir die Chance dazu hatten. Wir sind furchtbar frustriert über Märkte wie iOS, wo man einfach keinen Epic Games Store für iOS machen kann, weil Apple sagt: ‚Ihr könnt nicht mit uns konkurrieren!’“

Es wird erwartet, dass Apple auf der diesjährigen WWDC, die für gewöhnlich im Juni stattfindet, sein Reality Pro-Headset sowie neue Software-Plattformen für das eigene Mixed-Reality-Headset vorstellen wird. Die Meinungen zum Metaverse sind bei Apple eher zurückhaltend bis kritisch. „Ich denke, es ist immer wichtig, dass die Leute verstehen, was etwas ist“, erklärte Apple-CEO Tim Cook beispielsweise letztes Jahr in einem Interview. „Und ich bin mir nicht sicher, ob die Durchschnittsperson sagen kann, was das Metaverse ist“.