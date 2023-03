SoundHound Chat AI: Jetzt auch mit ChatGPT

Das eigentlich für seine Musikerkennungs-App bekannte Anbieter SoundHound (App-Store-Link) hat nun auch den mittlerweile allseits bekannten Chatbot ChatGPT zu seiner SoundHound Chat-AI-App (App-Store-Link) hinzugefügt. Das Unternehmen verbaute dabei zusätzlich eine Technologie, die helfen soll, sogenannten „KI-Halluzinationen“ zu vermeiden. Die App soll bald im App Store verfügbar sein.

SoundHound Inc. schreibt in einer Pressemitteilung:

Mit der Einführung der zugehörigen SoundHound Chat AI-App können Verbraucher und Unternehmen selbst erleben, dass Sprache die natürlichste Schnittstelle für generative KI und andere Informationsbereiche ist. Die multimodale Natur von SoundHound Chat AI ermöglicht es den Nutzern, eine Anfrage auf die schnellste und effizienteste Art und Weise zu stellen – durch Sprechen – während die Text- und/oder Audioausgabe die Antwort weitergibt. Die SoundHound Chat AI App ist ab sofort im Google Play Store für Android erhältlich und wird demnächst auch im iOS App Store verfügbar sein.

Das Unternehmen gibt zudem an, eine eigene KI-Sprache namens CaiLAN mit ChatGPT zu verwenden, um „KI-Halluzinationen“ zu vermeiden, also solche Antworten, die plausible Unwahrheiten sind. So soll der Chatbot in die Lage versetzt werden, stets die beste Antwort zu geben – und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine wissensbasierte Frage handelt, die idealerweise von Generativer KI beantwortet werden würde oder um reine Informationen, wie die aktuelle Wettervorhersage oder Börsenberichte.

Zusätzlich soll die App ihre Nutzerinnen und Nutzer durch besonders kurze Reaktionszeiten und korrekte Antworten überzeugen und verfügt über eine natürliche Spracherkennungsfunktion und der Möglichkeit, Follow-up-Fragen zu stellen.

Was könnt ihr SoundHound Chat AI fragen?

Hier mal zwei Beispiele, welche Fragen ihr der App stellen könnt:

„Zeige mir romantische Restaurants in Berlin, die mehr als 4 Sterne auf Yelp haben und über eine Terrasse verfügen, aber schließe Ketten aus.“ „Sortiere nach Bewertung, dann nach höchstem Preis, aber schließe die mit 4 Sternen aus.“ „Zeige nichts an, das weniger als 100 Bewertungen hat.“ „Zeige jetzt nur japanische und italienische Restaurants an.“

„Wie lange dauert die Fahrt vom Flughafen Berlin Tegel zum Hotel XY?“ „Gibt es dort einen Parkplatz?“ „Rufe dort an.“



SoundHound Chat AI könnt ihr kostenlos im App Store laden. Ein Jahresabo gibt es für 22,99 Euro. Ein Wochenabo schlägt mir 7,99 Euro zu Buche.