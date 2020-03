Epic verschenkt The Stanley Parable und Watch Dogs für Windows

Jede Woche gibt es im Epic Games Store Gratis-Spiele. Diesmal gibt es zwei Spiele, die jedoch nur für Windows verfügbar sind. Namentlich sind das „The Stanley Parable“ und „Watch Dogs“.

Das Spiel The Stanley Parable ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahre 2013. Es handelt sich um ein Abenteuer in der Ego-Perspektive. Sparen könnt ihr jetzt 11,99 Euro.

Auch Watch Dogs ist schon knapp sechs Jahre alt und wurde von Ubisoft veröffentlicht. Das Spiel kostet sonst 29,99 Euro und ist noch bis nächsten Donnerstag gratis erhältlich.

Du spielst Aiden Pearce, einen brillanten Hacker und ehemaligen Verbrecher, dessen kriminelle Vergangenheit in einer brutalen Familientragödie endete. Getrieben von dem Gedanken an Rache beobachtet und hackt Aiden alles und jeden in seiner Umgebung, indem er das ctOS mit seinem Handy manipuliert. So erhältst du Zugriff auf die allgegenwärtigen Überwachungskameras, lädst persönliche Daten herunter, um Ziele aufzuspüren, steuerst Ampeln und Nahverkehrszüge, um die Gegner aufzuhalten … und vieles mehr. Setze Chicago als deine ultimative Waffe ein und bestimme selbst, wie du Rache nimmst.