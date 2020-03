Jetzt reduzieren auch Amazon Prime Video und Apple TV+ die Bitraten

Netflix hat die Bitrate schon eingeschränkt, auch YouTube hat die Wiedergabequalität reduziert. Nun folgen die nächsten großen Videostreaminganbieter: Amazon Prime Video und Apple TV+.

Gegenüber Engadget hat eine Amazon-Sprecherin bestätigt:

Prime Video arbeitet bei Bedarf mit lokalen Behörden und Internet Service Providern zusammen, um bei der Verringerung von Netzwerküberlastungen zu helfen, auch in Europa, wo wir bereits damit begonnen haben, die Bitraten für das Streaming zu reduzieren und gleichzeitig ein qualitativ hochwertiges Streaming-Erlebnis für unsere Kunden zu gewährleisten.

Demnach folgt auch Amazon dem Gesuch von EU-Kommissar Thierry Breton. Man wolle die Telekommunikationsdienste am Laufen halten, damit auch weiterhin zahlreiche Menschen aus dem Home Office arbeiten können, ohne das die Netze überlastet werden.

Apple TV+ reduziert drastischer

Obwohl alle Inhalte bei Apple TV+ in 4K und/oder in HD verfügbar sind, wird auch Apple die Bitraten reduzieren und so die Qualität herunterschrauben. Erste Nutzer berichten, dass Videostreams hier nur noch mit 670 Pixel in der Höhe ausgeliefert werden. Das ist eine wirklich sehr geringe Auflösung, vor allem auf sehr großen Fernsehern mit 4K.