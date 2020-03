Home Office Aktion bei Saturn: Und wie arbeitet ihr?

Ein Virus hat aktuell ganz Deutschland im Griff, In Bayern wurde sogar schon eine Ausgangssperre verhängt. Ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht – aber zumindest einige Online-Händler versuchen uns das Leben aktuell noch ein wenig zu versüßen.

So hat beispielsweise Saturn eine Home Office Aktion ins Leben gerufen, bei der es weitaus mehr zu entdecken gibt, als nur Büromaterialien. Unter anderem gibt es die Kategorien „Arbeiten von Zuhause“, „Mit Kindern & Familie Zuhause bleiben“ oder „Kommunikation & Information“. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht ist ja tatsächlich ein Produkt mit dabei, das ihr in der aktuellen Situation gebrauchen könnt.

zur Home Office Aktion bei Saturn.de

Wie sieht es derzeit bei uns aus?

Seit einigen Tagen ist Deutschland nun im Ausnahmezustand, Schulen und Kindergärten geschlossen, zahlreiche Geschäfte im Einzelhandel dürfen nicht mehr öffnen. Das Leben in Deutschland ist auf den Kopf gestellt – und vielleicht habt am ihr am heutigen Sonntag ja ein oder zwei Minuten Zeit, eure jetzige Situation in den Kommentaren zu beschreiben.

Ich möchte an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Personen los werden, die in Berufen tätig sind, die momentan lebensnotwendig sind. Neben den Menschen im Gesundheitswesen denke ich hier vor allem an Mitarbeiter im Supermarkt, die jeden Tag übermäßigen Kundenkontakt haben.

Bei uns ist die Lage glücklicherweise noch recht entspannt. Unsere Mitarbeiterin Mel arbeitet ohnehin von Zuhause und auch für uns ist das Home Office mit quasi keinen Einschränkungen verbunden. Zudem werden wir in der kommenden Woche nicht mehr gemeinsam im Büro arbeiten, sondern uns dort abwechseln – wieder ein sozialer Kontakt weniger.

Auch finanziell sind wir als digitales Medium solide aufgestellt, wobei uns ein Einnahmeverlust ohnehin erst mit Verzögerung treffen würde. Zahlungen von Werbepartnern, etwa die Banner auf unserer Webseite, treffen immer mit ein paar Wochen Verzögerung ein, im März gab es beispielsweise die Überweisung aus dem Dezember. Uns geht es aktuell also noch gut – ich möchte mir aber nicht vorstellen, in der Haut eines Unternehmers zu stecken, dem in diesen Tagen jegliche Existenzgrundlage entzogen wurden. Und aktuell wissen wir ja auch noch nicht, wie sich die Lage weiter entwickeln wird.

Und so bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nichts anderes zu sagen als: Haltet zusammen, bleibt stark. Haltet euch an die aktuellen Regeln, bleibt positiv. Nur so können wir es gemeinsam durch diese schwierige Zeit schaffen!