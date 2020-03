Für 30 Tage: Netflix reduziert Video-Qualität in der EU

Aktuell arbeiten sehr viele im Home Office. Auch Schulen, Kitas und Hochschulen sind zu. Außerdem soll man wenn möglich Zuhause bleiben und die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Daraus resultiert: Die Menschen haben viel mehr Zeit für Netflix.

Grund dafür ist natürlich COVID-19. Thierry Breton, der Europäische Kommissar für den Binnenmarkt, hatte eine Reduzierung gefordert, „um den Internetzugang für alle zu sichern.“ Netflix folgt der Bitte und bestätigt:

Netflix hat beschlossen, die Bitraten in allen unseren Streams in Europa für 30 Tage zu reduzieren. Wir schätzen, dass dies den Netflix-Verkehr in den europäischen Netzwerken um etwa 25 Prozent reduziert und gleichzeitig eine gute Servicequalität für unsere Mitglieder gewährleistet.