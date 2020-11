Es wird ernst: Apples Schlüsselanhänger für die AirTags zeigt sich

Heute Abend ist es vermutlich soweit: Nach einem Jahr voller Gerüchte wird Apple seinen intelligenten Tracker AirTag vorstellen. Alles andere wäre vermutlich eine große Überraschung. Die Gerüchteküche heizt kurz vor der Keynote jedenfalls noch einmal ordentlich an.

So ist im Netz ein erstes Foto aufgetaucht, dass den Leder-Schlüsselanhänger von Apple für die AirTags zeigen soll. Qualitativ hochwertig ist das auf Twitter gezeigte Bild leider nicht, denn es zeigt die langweilige Hälfte des Anhängers: Den Ring, der zum Befestigen am Schlüsselbund genutzt wird. Der AirTag-Tracker selbst wird in eine kleine Leder-Tasche geschoben und mit einer Lasche vor dem Herausfallen gesichert.

Potentially AirTag carrying accessory in Saddle Brown.

Looks a lot like this previously reported patent, but take it with a bit of salt though since something similar is easily reproducible in China. pic.twitter.com/HHRi2p4Cyu

— Fudge (@choco_bit) November 9, 2020