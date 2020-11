Im Video: So wird ein Schlafplan in der Health-App erstellt

Mit iOS 14 wurde die Funktion Schlafenszeit nicht nur in Schlafplan umbenannt, sondern ist auch in der Health-App statt in der Uhr-App zu finden. Alle Einstellungen müssen in Health getätigt werden. Wie genau das funktioniert, zeigt das neue Apple-Video.

Schon gegen Ende September haben wir den neuen Schlafplan aufgegriffen, die Änderungen erklärt und Details aufgeschlüsselt. Klickt euch gerne noch einmal in unseren entsprechenden Artikel für die weiteren Details.