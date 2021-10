Eufy RoboVac X8 im Test: Doppelte Turbinen sorgen für enorme Saugkraft

Saugroboter sind unglaublich beliebt und praktische Alltagshelfer. Und es gibt so viele Modelle, dass man schnell die Übersicht verlieren kann. Und aus dem Hause Eufy möchte ich euch die neusten Modelle RoboVac X8 und RoboVac X8 Hybrid vorstellen. Einziger Unterschied: Die Hybrid-Version kann auch wischen.

Der Lieferumfang beim RoboVac X8 fällt normal aus. Neben einer kleinen Ladestation gibt es auch einen Ersatzfilter und eine weitere Seitenbürste. Beim X8 Hybrid gibt es zudem noch eine Tropfmatte. Optisch bietet der X8 ein paar farbliche Akzente, verfügbar ist der Roboter aber nur in einer schwarzen Ausführung.

Während der X8 Hybrid eine 400 Milliliter große Staubkammer und einen 250 Milliliter großen Wasserbehälter bietet, gibt es beim X8 eine 600 Milliliter große Staubkammer. Und die Besonderheit beim X8 sind die doppelten Turbinen. Jede Turbine bietet jeweils bis zu 2200 Pa Saugkraft. Das ist ordentlich und so kann man nicht nur gut durchsaugen, zudem wird auch der Staub und Schmutz in der Staubkammer besonders stark komprimiert, damit man diese weniger häufig entleeren muss.

Ansonsten leistet der neue Saug- und Wischroboter einen guten Job und fährt gekonnt durch die eigenen vier Wänder. Der Laser-Turm erstellt einen Grundriss und umkurvt größere Objekte ohne Probleme. Auch kann der Roboter Hindernisse mit bis zu 2 Zentimeter einfach überwinden. Da auch hier zahlreiche Sensoren zum Einsatz kommen, fällt der X8 nicht die Treppe hinunter. Gleichzeitig wird auch eine Etage-Reinigung ermöglicht, da der X8 mehrere Karten speichern kann. Diese werden automatisch erkannt und angewendet.

EufyHome-App bietet alle wichtigen Funktionen

Die Einrichtung des RoboVac erfolgt in der EufyHome-App. Hier hat man dann Zugriff auf alle Karten und Einstellungen. Natürlich lässt sich hier ein Zeitplan anlegen, ebenso könnt ihr Räume einzeichnen, Bereiche markieren oder die Saugstärke anpassen. Ebenso lassen sich NoGo-Zonen einrichten oder eine Spot-Reinigung starten. In einer Übersicht wird zudem der Zubehör-Service angezeigt. Hier wird aufgelistet, wann eine Bürste ausgetauscht oder die Sensoren gereinigt werden sollten. Das ist natürlich aber auch davon abhängig, wie oft der Roboter arbeitet. Ein Benutzerkonto ist in der EufyHome-App Pflicht.

Der RoboVac X8 kann bis zu 180 Minuten am Stück arbeiten, sollte die Reinigung dann noch nicht abgeschlossen sein, wird diese fortgesetzt, wenn der Akku wieder geladen ist. Die Wischfunktion beim X8 Hybrid ist in Ordnung, aber wie bei allen herkömmlichen Geräten nur ein nettes Extra. Hier wird ein feuchtes Tuch hinterhergezogen und sorgt für eine einfache Grundreinigung. Hartnäckige Flecken bekommt man so nicht entfernt.

Fazit

Insgesamt macht der RoboVac X8 eine gute Figur, verzichtet aber zum Beispiel auf eine Absaugstation. Ich würde auf jeden Fall eher zum X8 statt zum X8 Hybrid greifen, da die Wischfunktion nicht so effektiv ist. Die intelligente Navigation, die gut gemachte App und die hohe Saugkraft sorgen für eine Empfehlung meinerseits.

Ich möchte am Ende nicht sagen, dass mich Saug- und Wischroboter ein wenig langweilen, aber die Geräte unterscheiden sich aktuell nur in kleinen Details. Eufy legt den Fokus auf die doppelte Turbine und die hohe Saugkraft. Und ja, das sind durchaus zwei Kaufargumente.

Verfügbarkeit und Preise

Der RoboVac X8 ohne Wischmopp kostet 499,99 Euro, der X8 Hybrid mit Wischfunktion liegt bei 549,99 Euro. Mit dem Gutscheincode DEEUFYX8 könnt ihr aber zum Start jeweils 100 Euro sparen und zahlt dann nur 399,99 Euro beziehungsweise 449,99 Euro.

