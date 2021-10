Halide: Neuer Makromodus funktioniert auch ohne iPhone 13 Pro

Die neuen iPhone 13 Pro-Modelle werden inklusive eines neuen Makro-Modus samt Autofokus ausgeliefert, der es ermöglicht, Nahaufnahmen aus geringer Entfernung mit dem Smartphone aufzunehmen. Dies bietet sich vor allem für Close-Ups von Pflanzen oder Insekten an, die mit einer Entfernung von 2 cm aufgenommen werden können.

Der neue Makro-Modus ist aber leider eben auch auf das iPhone 13 Pro und Pro Max beschränkt. Mit der empfehlenswerten Drittanbieter-Kamera Halide (App Store-Link) können aber nun auch User von älteren iPhone-Generationen in den Genuss von Makroaufnahmen kommen. Das Entwicklerteam von Halide hat ein Update auf Version 2.5 herausgegeben, das einen nativen Makro-Modus hinzufügt, der ohne weiteres Zubehör auskommt. Die Makroaufnahmen lassen sich auf allen iPhones mit Neural Engine tätigen, sprich ab dem iPhone 8 und neuer.

Update ist kostenlos für bestehende User

Im Changelog im App Store berichten die Macher von Halide, dass der Makro-Modus zunächst prüfe, welches der Kameraobjektive am besten das Motiv fokussieren kann, und dann zu diesem wechselt. Im weiteren Verlauf bietet das Feature eine sehr präzise Fokuskontrolle bis in den Millimeter-Bereich, um sicherzustellen, dass das Foto scharf wird. Eine KI-basierte Funktion namens Neural Macro verbessert im Anschluss die Details des aufgenommenen Motivs noch weiter und speichert das fertige Bild abschließend in der Fotobibliothek.

Um den Makro-Modus in Halide auf einem kompatiblen iPhone zu aktivieren, heißt es zunächst, über den AF-Button in den manuellen Fokus-Modus zu wechseln. Dort erscheint dann ein Blumen-Button, der angetippt werden muss, um den Makro-Modus zu verwenden. Die Aktualisierung auf Version 2.5 von Halide ist für alle Bestandskunden und -kundinnen kostenlos. Wer Halide jetzt zum ersten Mal herunterlädt, zahlt die Features über ein Abo, das monatlich 2,99 Euro bzw. 12,49 Euro/Jahr kostet. Eine einmalige Freischaltung als Vollversion kostet 49,99 Euro.