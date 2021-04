Eve Light Switch: HomeKit-Lichtschalter mit Thread in 2. Generation vorgestellt

Die HomeKit-Experten von Eve haben ein weiteres mit Thread kompatibles Zubehör im Sortiment. Der smarte HomeKit-Lichtschalter Eve Light Switch ist ab sofort in zweiter Genration verfügbar und unterstützt neben Bluetooth nun auch HomeKit über Thread.

Da der Schalter fest mit dem Strom verbunden ist, fungiert dieser als Thread-Knotenpunkt und kann Datenpakete anderer Thread-Geräte weiterleiten – und so die Reichweite erhöhen. Vorausgesetzt wird weiterhin ein HomePod mini.

Eve Light Switch ermöglicht smarte Beleuchtung, ohne dass dazu nur eine Lampe ausgewechselt werden müsste. Leuchten lassen sich per App oder Siri ein- und ausschalten sowie über mühelos einzurichtende und von iPhone oder Internet unabhängige Zeitpläne steuern. Und über HomeKit-Szenen steuert Eve Light Switch sogar mehrere Geräte gleichzeitig. Eve Light Switch verwandelt nahezu jede Lichtschalterkombination in ein smartes Beleuchtungssystem. Selbst den langen Flur oder das Wohnzimmer mit mehreren Schaltern – einfach durch Ersetzen eines einzigen Schalters. Wie bei allen Eve-Geräten steht auch bei Eve Light Switch der Schutz der Privatsphäre an erster Stelle: Eve sammelt keine personenbezogenen Daten und verfügt über keine Cloud. Ausschließlich lokale Prozesse und direkte Kommunikation zwischen Eve-Gerät und iPhone, iPad oder Steuerzentrale werden eingesetzt, ohne Bridge oder Abhängigkeit von einer Cloud.