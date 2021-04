Parler: Apple bestätigt Rückkehr des Netzwerks im App Store

Im Januar dieses Jahres sorgte eine Nachricht für Schlagzeilen: Apple hatte das soziale Netzwerk Parler aus dem App Store geworfen. Die sich selbst als rechtsgerichtete Alternative zu Twitter darstellende Anwendung wurde vor allem in den USA stark genutzt, insbesondere beim Angriff auf das Capitol sollen hier Pläne geteilt und weiterverbreitet worden sein. Apple und Google entfernten daraufhin die App aus ihren Stores.

Tim Cook gab seinerzeit bereits in einem Interview mit CBS an, dass Parler wieder im App Store verfügbar sein werde, wenn es mit Apples Geschäftsbedingungen konform gehe. Cook erklärte, dass die App „einige Probleme mit der Moderation“ habe. Er hoffe jedoch, dass man sich der Thematik annehmen werde und wieder im App Store erscheinen werden. „Wir haben sie suspendiert, und nicht für immer ausgeschlossen“, klärte der Apple-CEO auf.

Nachdem Parler nun schon seit einigen Monaten nicht mehr im App Store vorhanden ist, kommt jetzt wieder Bewegung in die Angelegenheit. Wie unter anderem TechCrunch berichtet, hat Apple auf Anfrage des Utah-Senators Mike Lee und Kongressabgeordneten Ken Buck in einem Brief geantwortet, dass man plane, Parler wieder im App Store zuzulassen. Die beiden Politiker hatten am 31. März 2021 an Apple geschrieben und Antworten gefordert, warum Parler weiterhin nicht im App Store zu finden sei.

On March 31, @SenMikeLee and I sent a letter demanding answers about why Apple removed Parler from the App Store.

🚨Today, we received a response: Parler will be reinstated on the App Store. Huge win for free speech. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk

— Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) April 19, 2021