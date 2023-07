eWickler: Elektrischer Gurtwickler mit optionaler Smart Home Anbindung

Bei uns Zuhause haben wir ein Problemfenster. Da unsere Treppe auf die andere Seite des Hauses getauscht, aber nicht gesiegelt wurde, erreichen wir es nicht mehr mit der Hand. Und als wir dann noch eine Mauerbrüstung bis zur Decke nach oben gezogen haben, lag dann auch der Rollladengurt in weiter Ferne. Eigentlich kein Problem – außer wenn im Sommer die Sonne voll durch das Fenster knallt.

Leider haben wir dort keinen elektrischen Rollladen und eine Nachrüstung direkt im Rollladenkasten mit Motor und Co wäre einfach viel zu aufwändig gewesen. Stattdessen habe ich mich jetzt für eine praktische Alternative entschieden, die einfach nachgerüstet werden kann: Den eWickler des deutschen Herstellers Wir-Elektronik. Was genau der elektrische Gurtwickler kann und wie er installiert wird, das erkläre ich euch in diesem Artikel. Weitere Details findet ihr auf der Produktseite des Herstellers.

Die verschiedenen Modelle des eWicklers

Der elektrische Gurtwickler ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Es gibt ihn als Aufputz- oder Unterputz-Modell, auch für schmale Rollladengurte und als Funk-Variante. Letztere ist besonders interessant, da man nicht nur eine Fernbedienung, sondern auch eine Smart Home Zentrale koppeln kann. Dazu aber später mehr.

Ich habe bei mir den eWickler eW840-f verbaut. Das Unterputz-Modell für klassische Rollladengurte kostet regulär 169,99 Euro und verfügt über ein integriertes Funkmodul. Zusätzlich habe ich die Fernbedienung im Einsatz, da wir ja eben nicht mehr direkt ans Fenster kommen.

Die Fernbedienung ist aber noch aus ganz anderen Gesichtspunkten interessant: Mit der Funkfernbedienung FB-9 für 59,99 Euro lassen sich bis zu 45 eWickler unterteilt in neun Gruppen a fünf Geräte steuern. So lassen sich problemlos mehrere Rollladen gleichzeitig mit nur einem Tastendruck öffnen oder schließen.

WIR elektronik, eWickler Comfort Funk, eW840-f, Elektrischer Gurtwickler, Display,... Der eWickler eW840-f: Komfort und Sicherheit lässt sich einfach nachrüsten

Für Mieter: Spurenloser Rückbau nach Auszug möglich

Die Installation des eWicklers im Detail

Mit etwas handwerklichem Geschick ist die Installation des eWicklers absolut keine Hürde, zumal der gesamte Einbau in der Anleitung wirklich richtig gut erklärt wird. Im Prinzip sind nur die folgenden Schritte notwendig:

Rollladen schließen, alten Gurtwickler ausbauen und Gurtband abwickeln beiliegendes Netzkabel oder fest installierte Leitung anschließen Gurtband einfädeln und einmal aufwickeln eWickler einsetzen und festschrauben

Was bei mir auf jeden Fall sehr hilfreich war: Der Netzanschluss kann auch extern über eine Steckdose erfolgen. So lässt sich der eWickler auch problemlos in Mietwohnungen installieren und später einfach wieder zurück bauen. Im weiteren Verlauf der Installation stellt man noch die Endpunkte sowie Datum und Uhrzeit ein, damit beispielsweise auf Sommer- und Winterzeit Rücksicht genommen wird.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Neben einem Display für die Anzeige von Uhrzeit, Wochentag und Funktionsstatus bietet der eWickler von Wir-Elektronik fünf Tasten. Neben Auf- und Ab-Taste gibt es Mond-, Uhr- und Sonnentaste. Automatisch nach oben und unten fahren kann der elektrische Gurtwickler die Rollladen an Wochentagen und Wochenende zu den gewünschten Uhrzeiten.

Mit einem zusätzlichen Sonnensensor, hier gibt es kabellose oder kabelgebundene Varianten, bietet der eWickler auch eine Dämmerungsautomatik und eine Sonnenautomatik. Auch der Rauchmelder des Herstellers kann mit dem eWickler gekoppelt werden, um die Rollladen im Alarmfall automatisch zu öffnen. Fast schon ein kleines Smart Home System.

Noch mehr Optionen mit dem Wir-Connect Gateway V6

Zu einem echten Smart Home System wird der ganze Spaß dann auf Wunsch mit dem passenden Gateway, hier ist leider eine Hersteller-Lösung erforderlich. Das Wir-Connect Gateway V6 ist mit 259,99 Euro leider nicht ganz günstig, ich persönlich hätte mir hier lieber einen offenen Funkstandard wie ZigBee oder Z-Wave gewünscht, um den eWickler mit anderen Hubs verbinden zu können.

Mit dem Gateway hat man natürlich noch einmal deutlich mehr Möglichkeiten. Es können verschiedene Szenen und Automationen erstellt werden, auch eine Anbindung an Amazon Alexa und die damit verbundene Sprachsteuerung sind mit dem Gateway möglich.

Mein Fazit: Für mein einzelnes Fenster reicht der eWickler mit Fernbedienung prima aus. Endlich kann ich die Rollladen problemlos nach Bedarf öffnen und schließen. An normalen Tagen fällt so ein wenig Licht ins Treppenhaus und im Hochsommer kann der Rollladen ohne großen Aufwand als Sonnenschutz verwendet werden. Die einfache Montage ohne bauliche Veränderungen ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Nur in Sachen Smart Home hätte ich mir etwas mehr Offenheit gewünscht.