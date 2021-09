Face ID: Keine Verbindung zur Apple Watch

Vor ein paar Monaten hat Apple eine wunderbar praktische Funktion eingeführt: Im Zusammenspiel mit der Apple Watch kann ein iPhone selbst dann entsperrt werden, wenn Face ID aufgrund einer Maske im Gesicht nicht funktioniert. Da es Apple auch bei den neuen iPhone 13 Modellen nicht hinbekommen hat, einen Touch ID Sensor unter dem Display oder im Power-Button zu verbauen, sind wir weiterhin auf diesen Workaround angewiesen.

Nur doof, dass dieser in Verbindung mit den neuen iPhone-Modellen nicht klappen will. Wenn man die Funktion „Mit Apple Watch entsperren“ in den iOS-Einstellungen unter Face ID aktivieren möchte, gibt es jedes Mal den Hinweis: „Keine Verbindung zur Apple Watch. Vergewissere dich, dass die Apple Watch entsperrt und am Handgelenk ist und das iPhone entsperrt ist.“ Eine Fehlermeldung, die nicht wirklich weiter hilft.

Bisher keine Lösung für das Problem mit Face ID und der Apple Watch

Ich habe in den letzten Stunden schon alles ausprobiert, was man probieren kann. Ich habe Face ID zurückgesetzt, den Code auf der Apple Watch erneuert und die Uhr vom Smartphone entkoppelt und neu verbunden. Alle das bringt rein gar nichts.

Bislang scheint es nur eine Lösung für das Problem zu geben: Das iPhone muss komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet werden, ohne ein Backup einzuspielen. Dann soll sich die Uhr wieder koppeln lassen. Für mich ist das leider keine Option – daher hoffe ich, dass Apple den Fehler schnell findet. Betroffen sind nämlich zahlreiche Nutzer – wie sieht es bei euch aus?