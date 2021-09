Die Top-Themen der Woche: Alles im Fokus

Für Apple war es wohl die wichtigste Woche des ganzen Jahres: Am Montag stand zunächst einmal die Veröffentlichung von iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 an. Am Freitag sind dann vier neue iPhones und zwei neue iPads auf den Markt gekommen. Mein persönlicher Favorit ist das iPad mini der sechsten Generation, das mir seit Freitag schon wirklich viel Freude bereitet hat.

Mit einer Funktion werde ich mich in den kommenden Tagen aber noch intensiver beschäftigen müssen: Fokus. Die Neuerung in iOS 15 und iPadOS 15 ermöglicht es, ganz individuelle „nicht stören“-Optionen festzulegen. So könnt ihr beispielsweise festlegen, dass ihr während eures Lieblingsspiel nicht durch Push-Mitteilungen von anderen Apps gestört werdet, Anrufen und Nachrichten von eurem Partner aber trotzdem eingeblendet werden.

Mein Kollege Frederick hat sich Fokus bereits näher angesehen und ein kleines Tutorial niedergeschrieben, dass ihr euch auf jeden Fall mal ansehen solltet – es gibt viel zu entdecken!

