Eines für alles: EU-Kommission fordert einheitlichen Ladestandard für Smartphones

Wenn man sich die Ladekabel und -Geräte von Smartphones und Handys von vor etwa 10 bis 15 Jahren anschaut, blickt man auf einen undurchsichtigen Wust von unterschiedlichsten Ladesteckern. So ziemlich jeder Hersteller machte seinerzeit sein eigenes Ding. 2009 kam dann etwas Bewegung in die Angelegenheit, als sich 14 Handy-Hersteller, darunter auch Apple, auf Druck der EU-Kommission auf einen einheitlichen Standard für Netzteile einigten.

Fortan gab es statt zig verschiedenen Ladebuchsen nur noch insgesamt drei Typen: Das mittlerweile veraltete Micro-USB, der heute beliebte Standard USB-C, sowie Apples Lightning-Anschluss. Einen wirklich einheitlichen Standard zum Aufladen mobiler Geräte sucht man aber auch heute noch vergeblich.

Selbst intern bei Apple gibt es immer noch unterschiedliche Ladestecker und -Geräte: Während MacBooks und das iPad Pro über USB-C aufgeladen werden, setzt man trotz aller Entwicklungen beim iPhone beharrlich auf den Lightning-Standard. Wer also sein gesamtes Apple-Equipment mit auf Reisen nehmen will, benötigt immer mindestens zwei Kabel – oder zumindest einen USB-C-auf-Lightning-Adapter – im Gepäck. Vom zusätzlichen Ladepuck für die Apple Watch wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst anfangen.

Einheitlicher Standard soll weiteren Elektroschrott vermeiden

Nun wagt allerdings die EU-Kommission einen weiteren Vorstoß. Am heutigen Donnerstag soll eine Pressekonferenz stattfinden, bei der der zuständige Binnenmarktkommissar Thierry Breton über eine „einheitliche Lösung für Aufladegeräte elektronischer Geräte“ sprechen wird. Ebenfalls zur Debatte steht auch, ob mit den verkauften Geräten überhaupt noch ein Netzteil mitgeliefert werden soll. Auf diese Weise soll in Zukunft weiterer Elektroschrott vermieden werden. Schon Anfang 2020 „hatte das EU-Parlament die EU-Kommission […] aufgefordert, Vorschriften für einheitliche Ladetechnik zu erarbeiten“, wie t3n berichtet.

Vor allem Apple dürfte dieser erneute Vorstoß in Richtung eines einheitlichen Ladestandards ärgern. Denn wie oben bereits angeführt, setzt man selbst bei der jüngst vorgestellten iPhone 13-Generation nach wie vor auf den hauseigenen Lightning-Anschluss. Selbigen verwenden auch neuere iPads wie das iPad 9, beim iPad Pro und bei den MacBooks sind es die bekannten USB-C-Kabel. „Apple argumentiert, bei allen Netzteilen setze man ohnehin auf USB-C“, so t3n. „Mit einer Zwangsabschaffung der Lightning-Buchse werde eine große Menge an zusätzlichem Elektroschrott entstehen.“

Dieses Argument kann zumindest ich nicht nachvollziehen, vor allem, da der Konzern sich erst kürzlich mit dem iPhone 12 dazu entschlossen hat, den Smartphones überhaupt gar kein Netzteil mehr beizulegen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich diese Angelegenheit entwickelt: Ein einheitlicher Ladestandard mit USB-C wäre absolut wünschenswert.