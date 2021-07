Wieder da: Apple AirTags im 4er-Pack für nur 100 Euro

Update am 16. Juli: Die AirTags können jetzt wieder im 4er-Pack bestellt werden, vermutlich ist das Angebot wieder schnell vergriffen. Soweit wir gesehen haben, wurden die Bestellungen aus der ersten Aktion zum Teil schon zugestellt. War bei euch alles in Ordnung?

So wirklich verstehe ich dieses Angebot nicht, denn über die normale Suche gelangt man nicht an den Deal. Das soll uns aber nicht kümmern, denn der Versand und der Verkauf erfolgt direkt von Amazon direkt. Zudem passt auch die ASIN zu AirTags-Angeboten in anderen Amazon-Ländern. Hier kann also nichts schiefgehen – wobei man schnell zuschlagen sollte, beim letzten Mal war der Deal schnell ausverkauft.

Wenn ihr euch ein paar Tage gedulden könnt, bekommt ihr vier AirTags für nur 100,66 Euro (Amazon-Link). Das entspricht einem Stückpreis von 25 Euro, normalerweise kostet ein einzelnes AirTag 35 Euro. Amazon gibt an, dass das 4er-Pack mit dieser Produktnummer ab dem 2. August lieferbar ist, üblicherweise geht es bei Amazon eher ein paar Tage schneller als langsamer. Klar ist: Es ist nicht garantiert, dass der reduzierte Preise lange gültig ist.

Was man mit den AirTags anstellen kann, das dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Mit den kleinen Bluetooth-Trackern und der Hilfe der riesigen Apple-Community kann man weltweit verloren gegangene Gegenstände wieder aufspüren – und das funktioniert tatsächlich so gut wie mit keinem anderen Konkurrenzprodukt.