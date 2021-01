Flatify: Neue WG-App regelt Einkäufe, Putzplan, Termine und Finanzen

Seit Mitte Dezember des letzten Jahres ist eine neue App zur Verwaltung von Wohngemeinschaften im deutschen App Store aufgeschlagen. Flatify (App Store-Link) stammt aus der Feder der deutschen Entwicklerschmiede AppMates aus Karlsruhe und lässt sich kostenlos auf das iPhone herunterladen. Pro-Features sind über ein entsprechendes Abonnement verfügbar, das sich für 2,49 Euro/Monat bzw. 23,99 Euro/Jahr per In-App-Kauf erwerben lässt. Die Anwendung ist knapp 50 MB groß und benötigt zudem iOS 11.0 oder neuer auf dem Smartphone.

Eine WG bietet viele Vorteile, doch man wohnt nicht alleine und muss sich auf die MitbewohnerInnen einstellen. Themen wie Sauberkeit, Schulden, Einkäufe oder Termine beherrschen oftmals den WG-Alltag und es kommt zu Streitigkeiten. Genau dieser Probleme will sich die WG- und Haushaltsapp Flatify annehmen und und Überblick über den Haushalt schaffen.

Viele Funktionen in einer App versammelt

Integriert ist so unter anderem ein Putzplan, der für eine gute Übersicht und eine gerechte Verteilung der Aufgaben sorgt. Dazu können MitbewohnerInnen erinnert werden, wenn sie Ihre Aufgaben nicht erledigen. Mit dem Punktesystem sehen die Nutzer, wer am meisten und am wenigsten im Haushalt erledigt. Über eine Zahlungsübersicht erhält jeder Mitbewohner eine Übersicht zu den angefallenen Ausgaben in der WG. Diese kann jeder Nutzer auf seine Mitbewohner gerecht aufteilen. Falls jemand nicht an seine Schulden denkt, dann hilft die Erinnerungsfunktion weiter. Regelmäßige Zahlungen wie Miete, Strom oder andere Abos können eingetragen und monatlich eingefordert werden.

Mit der Einkaufsliste hat jeder Mitbewohner den Überblick, was gerade im Haushalt fehlt. Hat ein Mitbewohner Einkäufe erledigt, kann er/sie diese abhaken und abrechnen. In einem zusätzlich vorhandenen Kalender kann jeder Mitbewohner sehen, welche Termine anstehen, und über den Gruppenchat können alle MitbewohnerInnen miteinander schreiben. Flatify erfordert zur Nutzung die Erstellung eines Nutzeraccounts, weitere WG-Mitglieder lassen sich über Einladungen hinzufügen.