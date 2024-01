Flora Incognita: Pflanzenerkennungs-App jetzt mit Standortinfos und neuen Abzeichen

Über die tolle Pflanzenerkennungs-App Flora Incognita (App Store-Link) haben wir im Blog schon mehrfach berichtet. Kollegin Marlene hat die Anwendung für iPhones und iPads sogar zu ihrer App des Jahres 2023 gekürt.

Flora Incognita ist eine praktische App aus deutscher Entwicklung und kann kostenlos unter iOS und iPadOS geladen werden. Die Anwendung verrät den Nutzern und Nutzerinnen viele Details zu einzelnen Pflanzen, wie etwa Name, Gattung und Verwendungszweck, und speichert die Funde in einem Profil. Außerdem gibt die App im Erkennungsprozess eine Trefferquote an, die verrät, mit welcher Wahrscheinlichkeit das vorgeschlagene Ergebnis auch das richtige ist. „Alle, die sich für Pflanzen interessieren und gerne mehr über die Gewächse am Wegesrand erfahren wollen, kann ich Flora Incognita sehr empfehlen“, schrieb Marlene seinerzeit.

Das letzte Update für Flora Incognita war allerdings schon eine Weile her: Zuletzt erhielt die Anwendung im September 2023 eine Aktualisierung, mit der einige neue Sprachen hinzugefügt und Fehler behoben worden sind. Nun gibt es Erfreuliches von Flora Incognita zu vermelden: Die App liegt ab sofort in der neuen Version 3.8 vor und hat einige interessante neue Features spendiert bekommen.

Bilder können mit Standortinformationen geteilt werden

Neben einer Unterstützung für zwei neue Sprachen bringt v3.8 von Flora Incognita nämlich jetzt die Möglichkeit mit, Bilder auch mit Standortinformationen teilen zu können. Dies ist insbesondere wichtig, wenn man seltene Pflanzen mit anderen Personen teilt oder botanische Erkenntnisse gewinnen möchte.

Darüber hinaus erhält die Pflanzenerkennungs-App in Version 3.8 auch brandneue Abzeichen für das Jahr 2024, unter anderem zur Bestimmung von Wildkräutern, Moosen, Kakteen, Schmetterlingsblumen und Alpenpflanzen. Weiterhin wurden Kameraprobleme bei einigen Modellen behoben und auch viele weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen unter der Haube vorgenommen. Pflanzenfans wissen die App weiterhin zu schätzen: Im App Store bekommt Flora Incognita durchschnittlich sehr gute 4,8 Sterne spendiert. Das Update auf Version 3.8 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.