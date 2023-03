FotMob: Fußball-App zeigt Torgefährlichkeit als Graph an

Seit ich FotMob (App Store-Link) kurz vor dem Start der Winter-WM aufgrund der Live Activities mit iOS 16 installiert habe, hat die Fußball-App einen Platz auf der ersten Seite meines Homescreens eingenommen. Grundsätzlich lässt sich die Anwendung kostenlos nutzen, die Werbefreiheit sind mir die geforderten 8,49 Euro pro Jahr aber wert.

Auch weil das Entwicklerteam immer wieder Updates mit kleineren oder größeren neuen Funktionen liefert. Ganz neu hingekommen ist ein Graph in der Spielübersicht, der die Torgefährlichkeit anzeigen soll. So kann man schnell erkennen, welches Team gerade den größeren Druck auf das gegnerische Tor ausübt.

„Wir freuen uns, die Veröffentlichung unseres neuen Momentum-Graphen ankündigen zu können, der auf fortschrittlichen KI-Funktionen basiert“, heißt es in der Update-Beschreibung. „Mit dieser Funktion erhältst du noch tiefere Einblicke in den Spielverlauf und bleibst so stets auf dem Laufenden.“

Für die gestrige Partie zwischen Chelsea und Borussia Dortmund sieht dieser Graph wie folgt aus. Ziemlich gut zu erkennen ist beispielsweise die letzte, vergebliche Druckphase der Dortmunder:

Im Vergleich dazu der Graph des Spiels zwischen Benfica und Brügge, das 5 zu 1 ausgegangen ist. Eine viel deutlichere Angelegenheit:

Nun warte ich nur noch, dass Einträge aus dem Live-Ticker auch in Live Activities angezeigt werden. Die Voraussetzungen dafür müsste Apple eigentlich schon mit iOS 16.2 geschaffen haben. Mal sehen, wann das Entwicklerteam von FotMob hier liefert.