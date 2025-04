Freenow wird Teil von Lyft: Ride-Hailing-Apps verbinden das Beste aus beiden Welten

Wer abseits vom öffentlichen Nahverkehr und privater Personenbeförderung mobil sein möchte, findet mittlerweile viele Alternativen auf dem Markt. Neben eScooter-Anbietern mischen auch seit geraumer Zeit sogenannte Rail-Hailing-Angebote mit, die Transportmöglichkeiten auf Abruf bieten. Ein bekanntes Unternehmen dieser Branche ist das auch in Deutschland sehr beliebte Uber, das auf selbständige Fahrer und Fahrerinnen samt privater Fahrzeuge setzt.

Die Plattform Freenow hingegen – früher noch als mytaxi bekannt – arbeitet mit professionellen Fahrern bzw. Fahrerinnen und Flottenbetreibern zusammen. Darüber hinaus gibt es in Freenow auch weitere Mobilitätslösungen wie eScooter, Mietwagen, E-Bikes, Carsharing und mehr. Die Freenow-Anwendung (App Store-Link) erlaubt eine Bezahlung der Fahrten direkt in der App und das Buchen von Taxis bis zu vier Tage im Voraus.

Nun gibt es Neuigkeiten von Freenow: Die Mobilitäts-Plattform wird Teil der Ride-Hailing-App Lyft (App Store-Link). Letzteres ist eine der führenden Ride-Hailing-Plattformen in Nordamerika und bietet Rides, Bikes und Scooter in der eigenen App an. Außerdem steckt steckt Lyft hinter Bikesharing-Angeboten in über 55 Städten weltweit – von Santander Cycles in London bis zu Bicing in Barcelona oder bicimad in Madrid.

„Zusammen mit Lyft machen wir deine Fahrten noch smarter. Das heißt: schnellere und zuverlässigere Vermittlung, größere Gebiete, neue Features – alles mit Fokus auf deine optimale Fahrgast-Erfahrung. Beide Marken stehen für smarte Mobilität mit echtem People-Fokus. Lyft bringt jede Menge Tech-Power und Plattform-Erfahrung mit, FREENOW kennt den europäischen Markt und hat Taxi-DNA im Blut. Zusammen liefern wir dir das Beste aus beiden Welten.“

So berichtet Freenow in einer Mitteilung an uns. Zudem erklärt man, dass die eigene App vorerst so bleiben soll, wie sie ist, und das gewohnte Look & Feel sowie vertraute Fahrer und Fahrerinnen aufweist. Bald lassen sich aber auch beide Apps auf beiden Seiten des Atlantiks nutzen – ganz egal, ob man gerade in Nordamerika oder Europa unterwegs ist. Der Download der beiden Anwendungen im deutschen App Store ist kostenlos.