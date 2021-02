FRITZ!-Produkte: AVM rollt neuestes FRITZ!OS 7.25 aus

Auch bei uns in der Redaktion sowie im Home Office kommen Router von AVM in Form der beliebten FRITZ!Box zum Einsatz – bisher absolut zufriedenstellend. Der Hersteller sorgt zudem kontinuierlich dafür, dass die Router, Repeater und andere Produkte der FRITZ!-Serie über Firmware-Updates und Aktualisierungen für die FRITZ!OS-Oberfläche jederzeit aktuell und leistungsfähig bleiben. So auch jetzt geschehen mit dem neuesten Release für das FRITZ!OS 7.25.

Das kostenlose Update auf FRITZ!OS 7.25 weist laut Angaben von AVM mehr als 70 neue Funktionen und Verbesserungen für alle FRITZ!-Produkte auf. Zuerst erhält der Flaggschiff-Router des Unternehmens, die FRITZ!Box 7590, ab dem heutigen Tag das Update, für alle weiteren aktuellen FRITZ!-Produkte soll das Update schrittweise ausgerollt werden. „Anwender erhalten das FRITZ!OS 7.25 automatisch, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf ‚Update starten‘ auf der Benutzeroberfläche ‚fritz.box'“, heißt es von AVM.

Neu: Wetterinfos auf dem FRITZ!Fon

Die Neuerungen im FRITZ!OS 7.25 beinhalten unter anderem eine Geräte-Priorisierung fürs Arbeiten zuhause, um so beispielsweise Home Office-Laptops oder -Rechner bei der Internetnutzung bevorzugt zu behandeln, wenn die Verbindung voll ausgelastet ist. Vor allem bei Videokonferenzen kann sich diese Priorisierung als nützlich erweisen. Ebenfalls neu sind weitere Funktionen für die elterliche Kontrolle: So können die Tickets der Kindersicherung für zusätzliche Zeitfenster besser auf der FRITZ!Box-Oberfläche verwaltet werden.

Zu den weiteren Features von FRITZ!OS 7.25 gehört ein leichteres Management von Telefonaten über eine höhere Übertragungsqualität beim Mobilfunk, ein Feintuning für noch besseres WLAN, Wetterinformationen auf dem FRITZ!Fon, einfaches An- und Ausschalten des Hotspots und Anrufbeantworters sowie die Messung der Luftfeuchtigkeit über den Funktaster FRITZ!DECT 440, eine Datensicherung des internen FRITZ!Box-Speichers, erweiterte SMS-Funktionen für die FRITZ!Box-LTE-Modelle, ein Fax-Journal und optimierte Konfiguration über die FRITZ!Box, eine stabilere Internetverbindung für Supervectoring und Long-Reach-VDSL sowie eine Unterstützung der Business-Telefonie-Plattform CompanyFlex der Deutschen Telekom.

Alle Infos zum neuen Update des FRITZ!OS auf Version 7.25 gibt es auf der Presseseite von AVM im Detail nachzulesen.