Paramount+: Nächster Videostreaming-Anbieter entert den Markt

Der Markt für Video-Inhalte wächst weiter: Neben den bekannten Größen wie Netflix und Amazon Prime Video gibt es auch Apple TV+ und Disney+. Mit Paramount+ buhlt nun ein weiterer Streaming-Anbieter um die Gunst der Kunden: Ab dem 4. März dieses Jahres soll es los gehen, zuallererst für Nutzer in den USA, Kanada und Lateinamerika.

Im Rahmen eines virtuellen Investoren-Events stellte ViacomCBS die ersten Eckpunkte des neuen Streaming-Dienstes Paramount+ vor. Beim neuen Video-Service soll es sich im Grunde um „eine erweiterte Version von CBS All Access mit neuem Namen“ handeln, wie die Kollegen von TechCrunch zu diesem Thema berichten.

Zunächst wird Paramount+ ab dem 4. März 2021 in den Vereinigten Staaten starten, zeitlich sollen auch Nutzer in Kanada und Lateinamerika den Dienst buchen können. Im Verlauf des Jahres wird der Videostreaming-Anbieter dann auch noch in Australien angeboten werden. Das Basis-Abo von Paramount+ wird 4,99 USD pro Monat kosten und dann werbegestützt sein – das ist weniger als die von CBS All Access verlangten 5,99 USD/Monat. Wer Paramount+ werbefrei und mit zusätzlichen Inhalten wie Sport, Nachrichten und Live-TV nutzen möchte, zahlt 9,99 USD/Monat.

Über 30.000 TV-Serien-Episoden und mehr als 2.500 Filme

Bei Paramount+ wird es laut Aussage von ViacomCBS „Berge von Unterhaltung“ geben, darunter mit einer Kombination aus Live-News und -Sport, über 30.000 TV-Serien-Episoden und mehr als 2.500 Filmen. Auch neue Shows, darunter eine neue Version von „Frazier“ mit Kelsey Grammer in der Titelrolle, die TV-Show „Halo“, „Love Story“, „Fatal Attraction“ und „Flashdance“. Auch Star Trek-Fans können sich freuen, Paramount+ wird hier die bereits bekannten Serien „Discovery“, „Picard“ und „Lower Decks“ anbieten, sondern auch „Strange New Worlds“ und die animierte Kinderserie „Prodigy“.

Im Film-Bereich soll es einige Neuerscheinungen geben, die schon 30 bis 45 Tage, nachdem sie in Kinos angelaufen sind, auch im Streaming-Dienst verfügbar sind. Dazu zählen die 2021er Veröffentlichungen „A Quiet Place Part 2“, der erste „Paw Patrol“-Film und „Mission Impossible 7“. Auch Filme ohne vorherige Kino-Releases wie „Paranormal Activity“ und „Pet Sematary“ werden zum Programm von Paramount+ gehören. Ob der Streaming-Service auch nach Deutschland kommt, ist bisher noch nicht bekannt. Ein abschließender Trailer zeigt euch erste Inhalte aus dem Star Trek-Universum bei Paramount+.