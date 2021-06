Für besseren Sound: Teufel legt die Cinebar One neu auf

Die Teufel Cinebar One war mein erstes Teufel-Produkt. Damals habe ich so meinen TV-Sound verbessert. Nun gibt es eine Neuauflage der beliebten Soundbar, die ab sofort in Weiß und Schwarz für 299,99 Euro gekauft werden kann.

Für Raumklang sorgt die in Berlin von Teufel entwickelte Dynamore Ultra-Technologie im Zusammenspiel mit den seitlich angewinkelten Treibern. Dadurch entsteht ohne zusätzliche Lautsprecher ein räumlicher Klangeindruck und somit das “mittendrin”-Gefühl. Drei Soundmodi stehen über Direktwahltasten auf der mitgelieferten Fernbedienung zur Verfügung. „Normal“ ist der auf Filme und Serien optimierte Standardmodus. Wer schlafende Kinder oder Nachbarn schonen will, wählt „Night“ und dämpft so besonders laute Passagen, kann aber dennoch leise Parts verstehen. „Voice“ erhöht die Dialogverständlichkeit durch eine adaptive Betonung der Dialoge und eignet sich somit nicht nur für Talkshows, Nachrichten und Co., sondern auch für Filme und Serien, in denen die Protagonisten schwer zu verstehen sind.

Wer mehr Bass möchte, kann optional zur Cinebar One+ greifen. Das Paket integriert den kabellosen Subwoofer T6 und kostet insgesamt 399,99 Euro.

