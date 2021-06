TVNOW: Neue Downloadfunktion für Premium+ Kunden

TVNOW PREMIUM (App Store-Link) ist für iPhone, iPad und Apple TV verfügbar und bietet gegen Bezahlung Zugriff auf die 14 TV Sender RTL, VOX, RTLZWEI, ntv, NITRO, SUPER RTL, TOGGO plus, RTL Plus, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, VOXup, now! und GEO Television. Gleichzeitig stehen zahlreiche Folgen zum erneuten Abruf in der Mediathek bereit.

Wer über iPhone, iPad und Apple TV auf die TVNOW-Inhalte zugreifen möchte, muss mindestens das Premium-Abo für 4,99 Euro im Monat abonnieren. Die versprochene Downloadfunktion ist jetzt verfügbar, allerdings nur für Premium+-Kunden. Hier kostet das Abo 7,99 Euro im Monat, zeitgleich wird die Werbung in On-Demand-Inhalten deaktiviert und es können zwei Streams gleichzeitig laufen.

In der App findet ihr einen neuen Menüpunkt „Download“. Hier werden fortan an alle heruntergeladenen Shows, Serien und Folgen verfügbar gemacht. Diese können dann auch ohne aktive Internetverbindung angesehen werden. Der Download der Inhalte dauert je nach Länge schon etwas länger und sollte auf jeden Fall im WLAN erfolgen.