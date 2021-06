Epic Games verschenkt „Hell is Other Demons“ für macOS

Jeden Donnerstag könnt ihr im Epic Games Store kostenlose Spiele abstauben. In den letzten Wochen und Monaten gab es durchweg nur Spiele für Windows, heute gibt es endlich auch wieder ein Spiel für Mac-Nutzer: Hell is Other Demons.

Hell is Other Demons ist ein Action-Plattform-Shooter mit Roguelite-Elementen. Erkunde eine weitläufige, von Hand gemachte Welt voller Dämonen, völlig übertriebenen Bosskämpfen sowie einen heftigen Synthwave-Soundtrack.

Der Download ist rund 500 MB groß und setzt macOS 10.9 und neuer voraus. Um Hell is Other Demons gratis laden zu können, benötigt ihr ein Konto bei Epic Games. Abschließend noch ein paar Video-Eindrücke.

Windows-Nutzer bekommen diese Woche außerdem das Spiel Overcooked! 2 gratis.