Fußball nach der Keynote: Bayern München gegen FC Salzburg live bei Prime Video

In der Champions League steht heute das Achtelfinal-Rückspiel Bayern München gegen den FC Salzburg an. Das Spiel wird exklusiv von Amazon Prime Video in voller Länge gezeigt. Prime-Kunden und Kundinnen können ohne Zusatzkosten auf den Livestream zugreifen. Anstoß ist um 21 Uhr, die Berichterstattung beginnt aber schon ab 20:00 Uhr.

Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Michael Ballack und Josephine Henning begrüßen Sie live aus der Allianz Arena zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und dem FC Salzburg. Nach dem 1:1 im Hinspiel brauchen die Bayern zwingend einen Sieg, um ins Viertelfinale der UEFA Champions League einzuziehen.

Falls ihr also nach der Keynote noch etwas Unterhaltung abseits von Apple sucht, schaltet ein. Prime-User in Deutschland sehen die Topspiele am Dienstag ohne Zusatzkosten und über die Prime Video App, verfügbar unter anderem auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online.