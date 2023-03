Gardena Smart System: Jetzt auch mit Unterstützung für Google Home

Neben Apple Home und Amazon Alexa unterstützt Gardena mit Google Home nun auch den dritten der großen drei Smart Home-Plattformen, sowie einen weiteren elementaren Sprachassistenten. Das Portfolio der Cloud Plattformen wird so abgerundet und umfasst neben den genannten auch SMART.HOME by Hornbach, die MagentaZuhause-App und Home Connect Plus.

Von sämtlichen Gardena-Mährobotern über die Smart Water Control-Bewässerungssteuerung lassen sich die Gardena-Geräte auch mit Google Home steuern. Sie können mündlich mit dem Google Assistant oder über die Google Home-App mittels weniger Klicks installiert, sowie ein- und ausgeschaltet werden. Auch Arbeitsstatus oder Messwerte der Geräte können so abgefragt werden. Über Google Home lassen sich, wie auch bei Alexa oder Apple Home, einfache Routinen erstellen und Geräte verschiedenster Hersteller miteinander verbinden.

Die einmalige Einrichtung der Bewässerungspläne geschieht zunächst über die App von Gardena (App Store-Link), die auch zu den besten Einstellungen berät. Sobald dies erfolgt ist, hört die Bewässerung dann sprichwörtlich aufs Wort oder folgt dem Klick in der App von Gardena oder Google Home.

Von der Cloud in den Garten

Eine smarte, automatisch gesteuerte Bewässerung für den Garten versorgt Pflanzen effizient mit Wasser und sorgt durch die bedarfsgerechte Versorgung für gesündere Pflanzen und reichere Ernte bei Obst und Gemüse. Möglich ist dies nicht nur durch das punktgenaue Bewässern direkt an der Wurzel mit der neuen Tropfbewässerung von Gardena, sondern auch durch eine zeitliche Bewässerungsteuerung und Bodensensoren. Ist ein Bewässerungszyklus geplant und der Sensor meldet einen bereits ausreichend feuchten Boden, wird die geplante Bewässerung ausgesetzt. Zur Optimierung können zusätzlich in der Gardena-App die Bewässerungszeiten an die sich im Saisonverlauf ändernden Zeiten von Sonnenauf und -untergang angepasst und die lokale Wettervorhersage berücksichtigt werden.

Wie alle smarten Geräte von Gardena können auch die smarten Mähroboter-Modelle vollständig in ein digitales Netzwerk integriert werden. So lassen sich die Einsätze des Mähroboters jederzeit und von jedem Ort aus programmieren, überwachen und bedienen. Sie arbeiten selbstständig unter allen Wetterbedingungen und kommen mit jeder Rasenfläche und nahezu jedem Gelände zurecht. Die Mähzeiten passen sich automatisch dem Graswachstum an.

Dank der LONA-Technologie (Localisation & Navigation) lassen sich in der Smart-App die Rasenfläche kartieren und Mähaktivitäten individuell für die definierten Zonen einstellen. So liefern die Mähroboter nicht nur ein gepflegtes Grün, sondern dank ausgesparten Mähbereichen auch Platz für Wildblumeninseln im Rasen. Mähintervalle können auch auf die automatische Bewässerung innerhalb des smarten Systems abgestimmt werden. So kommen sich die automatischen Gartenhelfer nicht in die Quere. Mit dem Zusammenspiel von automatischer Bewässerung und Rasenpflege können sich Garten-Fans selbst ein wenig zurücklehnen und die Geräte ihre Arbeit machen lassen.