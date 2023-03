Google: KI-basierte Funktionen in Workspace-Apps angekündigt

Der Google-Konzern hat im eigenen Blog angekündigt, eine Reihe von KI-basierten Funktionen in die Google Workspace-Suite für Unternehmen und kleine Teams zu integrieren, darunter in Gmail, Google Docs, Google Tabellen und Google Präsentationen.

Zu den Funktionen gehören neue Möglichkeiten zur Erstellung, Zusammenfassung und zum Brainstorming von Texten mit KI in Google Docs und Tabellen, die Option zur Erstellung vollständiger E-Mails in Gmail auf der Grundlage von kurzen Aufzählungspunkten, sowie die Möglichkeit, KI-Bilder, -Audio und -Videos zur Illustration von Präsentationen in Slides zu erstellen.

Die Ankündigung zeigt Googles Bestreben, im neuen KI-Wettlauf mit der Konkurrenz gleichzuziehen. Seit der Einführung von ChatGPT im letzten Jahr und der Vorstellung von Microsofts Chatbot-fähigem Bing im Februar dieses Jahres hat sich der Tech-Konzern darum bemüht, ähnliche KI-Funktionen einzuführen. Berichten zufolge rief das Unternehmen im Dezember einen „Code Red“ aus, und die Unternehmensleitung wies die Angestellten an, innerhalb weniger Monate alle Produkte mit KI-Tools auszustatten.

Trotz der weitreichenden Funktionen, die man im Blog vollmundig angekündigt hat, wird nur die erste – KI-Schreibwerkzeuge in Docs und Gmail – diesen Monat „einer Gruppe von vertrauenswürdigen Testern“ zur Verfügung gestellt. Laut Google sollen diese und andere Funktionen später im Jahr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wann genau dies der Fall sein wird, wurde allerdings nicht kommuniziert.