Ted Lasso Staffel 3 ist gestartet: Jede Woche eine neue Folge

Ted Lasso ist mit Abstand die erfolgreichste Serie bei Apple TV+ und Staffel drei ist gestern gestartet. Jede Woche wird eine neue Episode verfügbar gemacht, am 31. Mai wird dann die finale Folge ausgestrahlt. Jeden Mittwoch gibt es neue Inhalte.

Ted Lasso (Jason Sudeikis) ist ein unbekannter College Football Coach aus der amerikanischen Provinz. Jetzt soll er trotz fehlender Erfahrung ein englisches Profi-Fußballteam trainieren. Jason Sudeikis übernahm nicht nur die Hauptrolle, sondern ist außerdem ausführender Produzent in Zusammenarbeit mit Bill Lawrence („Scrubs“) (Doozer Productions) sowie Warner Bros. Television und Universal Television (NBCUniversal Content). Ebenfalls für die ausführende Produktion verantwortlich sind Jeff Ingold (Doozer Productions) und Liza Katzer. Die Serie wurde von Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly und Brendan Hunt entwickelt und basiert auf dem bekannten Format und den Charakteren von NBC Sports.

In der dritten Staffel treten Ted Lasso und der AFC Richmond gegen West Ham United an, wo der ehemalige Assistenztrainer des AFC Richmond, Nate Shelley, übergelaufen ist. Der AFC Richmond muss beweisen, dass er entgegen den Spekulationen der Medien in der Premier League nicht auf dem letzten Platz landet.

Apple wirbt intensiv für die dritte Staffel von Ted Lasso und hat sich mit Nike zusammengetan, um eine ganze Reihe von Trikots, Kapuzenpullis, T-Shirts und Sweatshirts des AFC Richmond herauszubringen. In den USA bietet Jeni’s auch eine Eiscreme mit dem Ted-Lasso-Geschmack „Biscuits with the Boss“ an, die aus Butterkeksen und einer süßen Sahnebasis besteht.

Sudeikis hatte im März gegenüber dem Magazin Deadline angekündigt, dass die dritte Staffel das „Ende der Geschichte“ einläuten würde.

