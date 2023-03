Roborock S8 im Test: Saug- und Wischroboter zum Start für nur 549 statt 699 Euro

Die nächste Roborock-Generation geht in den Verkauf und ab sofort ist der Roborock S8 (Amazon-Link) zu haben. Zum Start bietet das Unternehmen den kleinen Putzteufel günstiger an, bezahlen müsst ihr nur 549 Euro statt 699 Euro. Ich konnte den Saug- und Wischroboter schon ein paar Wochen lang testen und gebe euch gerne meine Erfahrungen mit auf den Weg.

Vorab: Ab heute ist lediglich der reine Saug- und Wischroboter erhältlich. Der Roborock S8+, der über eine Absaugstation verfügt und der Roborock S8 Pro Ultra, der mit dem neuen RockDock kommt, werden erst in Kürze verfügbar gemacht. Eine Funktion ist dabei dem Roborock S8 Pro Ultra vorbehalten, nämlich die Möglichkeit die komplette Rolleneinheit unterhalb des Roboters anzuheben. So kann man zum Beispiel nur Wischen oder bei der Rückfahrt zum Dock die Bürste anheben, um keine Schlieren zu hinterlassen.

So arbeitet der Roborock S8

Der Roborock S8 ist schnell aufgebaut und in der wirklich gut gemachten Roborock-App eingerichtet. Mit insgesamt 6000 Pa Saugkraft kann der Roboter auch Teppiche gut reinigen, wobei hochflorige Teppiche weiterhin ein Problem sind. Gut: Erkennt der S8 einen Teppich, kann er automatisch auf volle Power umschalten, um diesen bestmöglich zu reinigen. Die neuen Rollen unterstützen dies, hier gibt es nämlich eine neue DuoRoller-Bürste, die aus Vollgummi besteht. Die beiden Bürsten drehen sich entgegengesetzt und können so in einem Durchgang mehr Staub und Schmutz aufnehmen. Gleichzeitig wird die Anzahl der verhedderten Haare minimiert und man muss selten manuell die Bürsten reinigen.

Das Saugen ist wirklich top, durch die hohe Saugkraft werden auch kleinste Partikel aufgenommen. Die Seitenbürste schiebt den Staub und Schmutz in die Mitte, damit der Roboter diesen dann mit der DuoRoller Bürste aufnehmen kann. Ein Problem bei allen runden Robotern bleibt bestehen: Ecken werden nicht komplett gereinigt, hier bleibt immer ein wenig liegen.

Wischen jetzt noch effektiver

Der Roborock S8 verfügt abermals über das VibraRise Wischsystem, welches jetzt noch einmal verbessert wurde. Der hinten am Roboter angebrachte Wischmopp kann nicht nur 5 Millimeter angehoben werden, sondern vibriert auch bis zu 3000 Mal pro Minuten für eine 30 Prozent bessere Wischleitung. Zusammen mit einem Druck von 6N ist das Wischergebnis wirklich gut, wobei zu stark eingetrocknete Flecken nicht komplett gelöst werden. Hier empfehle ich dann doch den Nass-Trockensauger Roborock Dyad Pro.

Der Wassertank im S8 ist 300 Millimeter groß und muss vor der Reinigung manuell gefüllt werden. Mein Tipp: Vor dem Start der Reinigung das Wischtuch einmal komplett unter Wasser halten und komplett befeuchten. Ebenso sollte das Wischtuch regelmäßig gereinigt werden, bestenfalls nach jedem Arbeitsvorgang. So vermeidet man, dass Dreck und Schmutz von der vorherigen Reinigung wieder durch die Wohnung gezogen werden. Genau diese Aufgabe übernimmt übrigens das RockDock beim Roborock S8 Pro Ultra, sodass ein manuelles Eingreifen nur noch sehr selten notwindig ist.

Gleiches gilt natürlich auch für den 400 Milliliter großen Staubbehälter, der je nach Verschmutzung auch erst nach mehreren Durchgängen entleert werden will. Hier muss man einfach ein Auge darauf haben, denn ist die Staubbox voll, verliert der Roboter unterwegs Schmutz und saugt diesen nicht mehr zuverlässig auf.

Reactive 3D Hindernisumgehung

Wichtig ist natürlich auch die Navigation durch eure Räume. Mit strukturiertem 3D-Licht und der Infrarot-Bildererfassungstechnolgie unterstützt die Reactive 3D-Hindernisumgehung eine oftmals fehlerfreie Reinigung. Hindernisse werden über die Sensoren erkannt und gekonnt umfahren. Objekte mit einer Breite von 5 Zentimeter und einer Höhe von 3 Zentimeter werden gut erkannt, kleinere Objekte können mitgeschleift werden. Kabel oder Schnürsenkel sollten vor der Reinigung nicht mehr auf dem Boden liegen, hier könnte sich der S8 verschlucken und muss dann die Reinigung vorzeitig abbrechen.

Zusammen mit der PreciSense LiDAR Navigation fährt der S8 intelligent die Räume ab. Hier muss man einfach sagen: Die Navigation bei Roborock ist Spitzenklasse.

Volle Kontrolle über die Roborock-App

Oben hatte ich die Roborock-App ja kurz angesprochen. Hier könnt ihr alle Einstellungen tätigen und dem Roboter auch einen eigenen Namen geben. Die Karte lässt sich bearbeiten, ihr seht Icons, die erkannte Hindernisse anzeigen, auch lassen sich NoGo-Zonen fürs Saugen und/oder Wischen festlegen, Räume einteilen und vieles mehr.

Über Zeitpläne könnt ihr frei bestimmen, wann und welche Räume gereinigt werden sollen. Hier könnt ihr zudem festlegen, ob bestimmte Räume nur gesaugt oder auch besonders intensiv gewischt werden sollen – was zum Beispiel bei der Küche oftmals sinnvoll ist. Eine Etagenreinigung ist ebenfalls möglich.

Des Weiteren könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen. In den Teppicheinstellung stehen mehrere Optionen bereit, unter anderem eine Teppichtiefenreinigung und verschiedene Vermeidungsmodi. So könnt ihr festlegen, dass der Roboter bei Teppichen den Mopp anhebt oder er diese im Wischmodus komplett meidet.

Im Reinigungsverlauf seht ihr alle Arbeitsvorgänge des Roboters, im Bereich Wartung wird die geschätzte Restlebensdauer von Filter, Bürste und Sensoren angegeben. Hier gilt es dann Sensoren zu reinigen oder Filter auszutauschen. Firmware-Updates stehen per App selbstverständlich mit wenigen Klicks bereit.

Fazit

Der Roborock S8 ist ein wirklich toller Saug- und Wischroboter. Hier kommen die neusten Technologien zum Einsatz und in der Praxis hat sich gezeigt, dass der S8 sehr zuverlässig arbeitet. Zum Verkaufsstart könnt ihr Geld sparen und zahlt nur 549 Euro statt 699 Euro. Insofern ihr ein paar mehr Euros zur Seite gelegt habt, solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht direkt zum S8+ oder S8 Pro Ultra greifen wollt. Ja, mit 899 Euro beziehungsweise 1499 Euro, muss man hier noch einmal eine Stange Geld drauf legen, dafür muss man aber auch deutlich weniger manuell eingreifen.

Solltet ihr für den Einstieg einen guten und zuverlässigen Saug- und Wischroboter suchen, ist der S8 auf dem neusten Stand der Technik und erledigt seine Aufgaben mit Bravur.