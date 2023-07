Gerücht: iPhone 15 soll Hybridobjektiv mit größerer Blende bekommen

Der Twitter-Nutzer RGcloudS, der sich eigentlich auf Android-Leaks fokussiert, will erfahren haben, dass das iPhone 15 erstmals ein Hybridobjektiv mit größerer Blende erhalten soll. Dabei soll es sich um ein Glas-Kunstoff-Objektiv mit einer ƒ/1,7-Blende handeln, die aktuelle Kamera des iPhone 14 bestehet hingegen nur aus Kunststoffelementen.

Die Hauptkamera der iPhone 15-Modelle soll zudem besser werden und eine ƒ/1,7-Blende statt eine ƒ/1,79-Blende wie im iPhone 14 aufzuweisen. Zudem wird für die Standard-Modelle iPhone 15 und 15 Plus erwartet, dass diese mit der 48-Megapixel-Kamera ausgestattet werden, die schon jetzt in den 14 Pro-Modellen verbaut wird. Durch die größere Blende kann bis zu 20 Prozent mehr Licht eingefangen werden, was die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.

Ausblick auf das iPhone 16

Für das iPhone 16 Pro Max soll Apple eine Weitwinkelkamera mit einem achteiligen Hybridobjektiv mit zwei Glaselementen und sechs Kunststoffelementen planen. Außerdem soll das Unternehmen Hybridlinsen mit fünf und sechs Elementen für die Tele- und Ultraweitwinkelkamera einführen, die von Sunny Optical Technology geliefert werden.

Erst letzte Woche hat der gleiche Twitter-Nutzer berichtet, dass das kommende iPhone 15 auf Batterien in Stackbauweise setzen soll. Diese Technologie wird wohl aber erst im iPhone 16 eingeführt, zusammen mit 40 Watt kabelgebundenen Laden und 20 Watt Laden über MagSafe.

Foto: MacRumors.