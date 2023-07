Little Snitch 5: Netzwerk-Tool derzeit 50 Euro günstiger

Auf der sonst auf Software-Pakete spezialisierten Webseite BundleHunt könnt ihr euch derzeit wieder eine einzelne Lizenz zum Sonderpreis sichern. Das aus österreichischer Entwicklung stammende Little Snitch 5 bekommt ihr derzeit für rund 20 Euro (zum Angebot). Normalerweise kostet das Netzwerk-Tool mit 69 Euro deutlich mehr.

Zu viel Zeit solltet ihr euch allerdings nicht lassen, falls ihr euch für die Software interessiert. Vor dem Kauf könnt ihr auf der Webseite des Herstellers noch eine kostenlose Probeversion herunterladen, das Angebot bei Bundlehunt gilt allerdings nur noch bis Donnerstag.

So einfach und effektiv funktioniert Little Snitch 5

Sobald ein Programm auf das Internet zugreifen will, wird man von Little Snitch darüber informiert und kann dann entscheiden, ob man die Verbindung erlauben oder verbieten will. Natürlich kann man festlegen, ob diese Entscheidung einmalig oder dauerhaft ist.

Little Snitch hat aber noch viel mehr auf dem Kasten. Besonders interessant ist dabei der automatische Profilwechsel: Verbindet man sich unterwegs beispielsweise mit dem WLAN des iPhones, um über die mobile Datenverbindung ins Internet zu gehen, kann man den Datenverkehr ausgewählter Anwendungen mit einem erhöhtem Datenverbrauch automatisch deaktivieren, damit nicht zu viel Datenvolumen verbraucht wird. So kann man beispielsweise automatische App-Updates oder die Dropbox ausschalten, sobald man über das iPhone ins Internet geht.

Ebenso kann einfach nachgeforscht werden, wohin einzelne Programme genau ihre Daten senden und empfangen. Alle Details könnt ihr auf der deutschsprachigen Produktseite nachschlagen.