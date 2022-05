Goat Simulator: Ziegen-Simulation jetzt auf Apple Arcade verfügbar

Es gibt mal wieder Zuwachs für das Spiele-Abo Apple Arcade. Auf der 4,99 Euro pro Monat kostenden Plattform kann mit Goat Simulator+ (App Store-Link) ab sofort ein weiterer Klassiker aus dem App Store ohne Einschränkungen gespielt werden. Und was sollen wir sagen? Es ist eine der verrücktesten Spiel-Ideen, die es je auf iPhone und iPad geschafft haben.

Oder habt ihr euch nicht auch schon einmal gewünscht, in den Körper einer Ziege zu schlüpfen und die Welt zu erkunden? Genau das ist mit dem Goat Simulator+ möglich. Nicht umsonst schreibt das Entwicklerteam: „Du musst dir nicht länger vorstellen, wie es wäre, eine Ziege zu sein. Deine Träume werden endlich Wirklichkeit!“

Ihr braucht noch ein paar mehr Hinweise darauf, dass dieses Spiel wirklich verrückt ist? Kein Problem bei einem Blick auf die wesentlichen Features des Spiels:

Du wirst zu einer Ziege

Erhalte Punkte dafür, dass du alles kaputt machst und beweise deinen Freunden, dass du die Alpha-Ziege bist

MILLIONEN AN BUGS! Wir arbeiten lediglich an den Crash-Bugs. Alles andere ist zum Schreien komisch, weshalb wir es einfach behalten

Und so wird der Goat Simulator gespielt

Über einen virtuellen Joystick und mehrere Aktions-Buttons am unteren rechten Bildschirmrand, beispielsweise zum Anrempeln, Zunge ausfahren und Springen, bewegt man sich frei in der als kleines Örtchen definierten Umgebung. In einem leeren Schwimmbad kann man eine Rutsche herunterrutschen oder auf einem Trampolin herumspringen, sich vor einen Lkw werfen und einen Autounfall provozieren, die Zapfsäulen der Tankstelle verwüsten oder auch mitten durch eine Menschenmenge preschen, die gerade eine Demo veranstaltet.

Für besonders gelungene Aktionen, am besten noch kurz aufeinander folgend, gibt es so einiges an Punkten einzusammeln, die dann mit anderen Alpha-Ziegen im Game Center verglichen werden können. Nach und nach schaltet man außerdem weitere Erscheinungsbilder der Ziege frei und kann so als Killer-Pinguin oder riesige Giraffe noch mehr Unheil stiften.