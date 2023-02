Google Chrome: Alternativer Browser mit großem Update

Google beschäftigt sich derzeit mit der Entwicklung einer eigenen Browser-Engine für iOS. Eine Sache, die Apple gar nicht schmeckt. Bisher müssen alle Browser im App Store auf die WebKit-Engine setzen, die von Apple bereitgestellt wird. Das gilt auch für Google Chrome (App Store-Link).

Zumindest was die Darstellung einer Seite angeht, arbeitet Chrome im Hintergrund also genau so wie jeder andere Browser auf dem iPhone oder iPad auch. Das Drumherum darf dagegen frei gestaltet werden – und genau hier liefert Google mal wieder spannende neue Funktionen.

Mit dem jetzt veröffentlichten Update auf Version 110.0.5481.83 können beispielsweise Chrome-Aktionen noch einfacher ausgeführt werden. Dazu tippt man einfach die gewünschte Aufgabe in die Adressleiste ein, beispielsweise „Standardbrowser festlegen“ oder „Verlauf löschen“. Leider habe ich bislang keine Übersicht aller möglichen Befehle gefunden.

Das sind die weiteren Neuerungen in Google Chrome

Du kannst nach einem Bild suchen, indem du es lange gedrückt hältst und dann auf „Bild mit Google suchen“ tippst.

Du kannst jetzt in Chrome vollständig auf HTTPS-Nutzung umstellen. Gehe dazu zu den Einstellungen > „Datenschutz“ > „Immer sichere Verbindungen verwenden“.

Lesezeichen, Verlauf, Passwörter und weitere Optionen oben im Menü werden nach Verwendungshäufigkeit sortiert.

Du kannst einen Kalendertermin erstellen, indem du auf einer Webseite auf ein Datum tippst.

Chrome kann die Originalsprache einer Webseite jetzt besser erkennen.

Du wirst jetzt über gehackte Passwörter informiert, wenn du angemeldet oder abgemeldet bist.

Aktuell nutze ich Google Chrome sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone als Ausweich-Browser. Gerade auf dem Desktop-Computer gibt es einige Funktionen und Erweiterungen, die mir Safari so nicht bietet. Welcher Browser ist eure erste Wahl?