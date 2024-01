Google Chrome: Mac-Version des Browsers bekommt KI-Funktionen

Neben Apples eigenem Webbrowser Safari gibt es auch von Google ein entsprechendes Angebot mit Google Chrome. Das Unternehmen hat nun neue Pläne für Google Chrome angekündigt (via MacRumors). Die neueste Version von Chrome für Mac (M121) soll um experimentelle generative KI-Funktionen erweitert werden, die Usern helfen sollen, Tabs zu organisieren, Themes zu erstellen und Inhalte zu entwerfen.

Der KI-unterstützte Tab Organizer soll in der Lage sein, Tab-Gruppen auf der Grundlage der geöffneten Tabs vorzuschlagen und zu erstellen. Auf diese Option kann man zugreifen, indem man mit der rechten Maustaste auf einen Tab klickt und die Option „Organisieren ähnlicher Tabs“ wählt.

Web-Beiträge zukünftig mit Hilfe von KI schreiben

Mit einem Text-zu-Bild-Diffusionsmodell können Chrome-User zudem benutzerdefinierte visuelle Themes basierend auf einem Thema, einer Stimmung, einem visuellen Stil und einer Farbe erstellen. Die Option „Mit KI erstellen“ ist im Seitenbereich „Chrome anpassen“ verfügbar. Beim Verfassen von Beiträgen im Web, beispielsweise in einem Forum, wird Chrome den Nutzern und Nutzerinnen darüber hinaus bei der Erstellung von Inhalten helfen können. Mit dieser Funktion lässt es sich mit der rechten Maustaste in ein beliebiges Textfeld klicken, um die Option „Hilfe beim Schreiben“ aufzurufen.

Der Tab Organizer und der Theme Creator werden in den nächsten Tagen für Chrome-User in den USA verfügbar sein, der Schreibassistent soll mit einem Update für Chrome im nächsten Monat veröffentlicht werden. Die experimentellen Funktionen können in den Einstellungen von Chrome aktiviert werden, indem man auf das Drei-Punkte-Menü klickt und zur Seite „Experimentelle KI“ navigiert.

Der Webbrowser Google Chrome ist weiterhin als kostenloser Download auf der Google-Website für macOS verfügbar und benötigt neben rund 210 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens einen Mac mit macOS 10.15 oder neuer.

Fotos: Google.