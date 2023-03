Google One: VPN-Zugriff jetzt für alle Abonnenten verfügbar

VPN by Google One war bisher nur für Abonnenten und Abonnentinnen verfügbar, die mindestens den Premium-Plan mit 2 TB Speicherplatz gebucht haben. Nun hat Google bekanntgegeben, dass der VPN-Zugriff auf alle Tarife ausgeweitet wird und demnach auch schon im Basic-Tarif für 1,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Jahr enthalten ist.

Der VPN von Google ist in mehr als 22 Ländern verfügbar, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Zugriff kann mobil über iOS und Android erfolgen, ebenso kann man sich auf Desktop-Rechnern mit macOS und Windows schützen. Der Service ist vorrangig dafür optimiert, um seine IP-Adresse zu maskieren, damit keine Rückschlüsse auf den eigenen Standort möglich sind.

Ab heute und im Laufe der nächsten Woche wird der VPN-Zugang auf alle Google One-Tarife ausgeweitet.

Dark Web Report vorerst für US-Kunden

Für Kunden und Kundinnen in den USA macht Google zusätzlich den Dark Web Report verfügbar. Sollten durch Identitätsbetrug Daten im Dark Web landen, kann man mit Google One nach persönlichen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und mehr suchen. Der automatisch generierte Bericht gibt Aufschluss darüber, ob eure Daten missbraucht wurden.