Google stellt Pixel 4a vor und kündigt Pixel 5 an

Wir bleiben dem iPhone natürlich treu, dennoch wollen wir einen kurzen Blick auf das neue Pixel 4a von Google werfen. Dieses wurde jetzt angekündigt und wird am dem 1. Oktober verfügbar gemacht. Die Pixel-Modelle Pixel 4a 5G und Pixel 5 sollen ebenfalls im Herbst starten.

Mit der gleichen Kamera wie beim Pixel 4 und einer neu-designten Hole Punch Front-Kamera kommt Pixel 4a mit den gleichen Features: HDR+ mit doppelter Belichtung, Porträtmodus, Top Foto, Nachtsichtmodus mit Astrofotografie und die doppelte Videostabilisierung.

Das Pixel 4a bietet ein 5,8″ OLED-Display und kommt in der Farbe “Just Black”. Wieder mit dabei: der beliebte „Color Pop“ Ein-/Ausschalter, dieses Mal in mintfarben. Pixel 4a hat einen Qualcomm Snapdragon 730G-Prozessor, den Sicherheitschip Titan M, 6GB RAM sowie 128 GB internen Speicherplatz und einen Akku, der den ganzen Tag hält. Zudem wird es Pixel 4a Stoffcases in drei verschiedenen Farben geben. Pixel 4a-Nutzer können sich auf Unterhaltung, Games und Apps sowie zusätzlichen Speicherplatz freuen, denn 3 Monate YouTube Premium, Google Play Pass und Google One gibt es für neue Nutzer mit obendrauf.

Pixel 4a kann ab dem 10. September über den Google Store vorbestellt werden. Ab dem 1. Oktober ist das Smarterphone dann über den Google Store, Vodafone, o2, mobilcom-debitel, MediaMarkt und Saturn erhältlich. Das Pixel 4a kostet 349 Euro.

Pixel 4a 5G und Pixel 5 kommen im Herbst

Zudem wird Google das Pixel 4a 5G und das Pixel 5 verfügbar machen. Beide Geräte kommen mit 5G und können das Streamen von Videos, Downloads und Videospiele mit Stadia oder anderen Plattformen schneller und reibungsloser als zuvor machen. Pixel 4a 5G und Pixel 5 erscheinen in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Japan, Taiwan und Australien. In den nächsten Monaten teilt Google mehr Informationen über die Geräte.