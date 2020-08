Documents von Readdle bietet jetzt einen integrierten Scanner

Zum Verwalten von PDF-Dateien und sonstigen Dokumenten eignet sich Documents (App Store-Link) hervorragend. Die Universal-App von Readdle kann kostenlos aus dem App Store geladen werden und bietet eigentlich alles, was man sich von einer solchen App für das iPhone oder iPad wünscht.

Mit dem nun erschienenen Update auf Version 7.3.0 bietet Documents eine neue, ziemlich spannende und praktische Funktion: Es gibt einen neuen Plus-Button, mit dem das Erstellen und Importieren von Dateien aus anderen Apps noch einfacher geworden ist. Und hinter diesem Plus-Button versteckt sich auch der neue Scanner innerhalb von Documents.

Mit der Technik aus Scanner Pro und ganz ohne Umweg kann man damit in Documents einzelne Dokumente im Handumdrehen digitalisieren und abspeichern. So entfällt der Umweg über eine andere App und der gesamte Workflow wird noch ein wenig schneller. Bisher musste dafür mit Scanner Pro eine zusätzliche App installiert sein, nun kann man die Scanner-Funktion in Documents auch so nutzen.

Wie gut Documents bei den Nutzern ankommt, zeigt sich bei einem Blick in den App Store. Mittlerweile hat die Universal-App über 32.000 Bewertungen mit einem Schnitt von 4,6 Sternen gesammelt. Der Download ist kostenlos und In-App-Käufe gibt es quasi nicht, lediglich ein professioneller PDF-Editor kann für 54,99 Euro pro Jahr freigeschaltet werden – das ist wenig attraktiv.