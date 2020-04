Anker PowerPort Atom III Slim: Mini-Ladegerät mit USB-C und USB-A reduziert

Vor ein paar Wochen haben wir euch das Anker PowerPort Atom III Slim bereits vorgestellt. Das kompakte Ladegerät bietet euch neben drei klassischen USB-A-Anschlüssen auch einen USB-C-Anschluss. Und auch wenn ich eine 2-2-Aufteilung noch praktischer gefunden hätte, kann ich das Ladegerät absolut empfehlen.

Aktuell natürlich ganz besonders, denn mit einem Gutschein könnt ihr es deutlich günstiger bestellen. Wenn ihr an der Amazon-Kasse den Code AKATOM30 eingebt, reduziert sich der Preis von 49,99 auf 35,99 Euro. Ein Kurs, der sich definitiv sehen lassen kann.

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Ladegerät,... HIGH SPEED MIT USB-C: Lade per 45W USB-C-Eingang deine USB-C Notebooks wie zum Beispiel Dell XPS 13 oder Macbook Air 2018 mit Höchstgeschwindigkeit.

EINER FÜR ALLE: Ab jetzt kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden! Der PowerIQ 3.0 USB-C Port schenkt dir die maximale Leistung von 45W für deine USB-C-Geräte, während dich drei zusätzliche...

Das bietet euch das Anker PowerPort Atom III Slim

Mit Abmessungen von nur 90 x 86,5 x 18 Millimeterm ist es deutlich kompakter als vergleichbare Ladegerät mit vier USB-Anschlüssen. Trotzdem liefert es am USB-C-Port stolze 45 Watt Leistung, damit wird ein MacBook Air oder ein iPad Pro mit voller Geschwindigkeit aufgeladen. Auch ein MacBook Pro kann man so laden, wenn man es nicht ganz eilig hat.

Die zusätzlichen drei USB-Anschlüsse mit dem klassischen Port liefern noch einmal 20 Watt. Was ihr hier anschließt, bleibt natürlich euch überlassen. Von iPhone über iPad bis hin zu allen anderen USB-Geräten sind euch keine Grenzen gesetzt.

Ich habe das Anker PowerPort Atom III Slim mit dem mitgelieferten Klebestreifen unter meiner Küchentheke befestigt und habe meine Ladekabel immer in Griffweite. Und wenn es doch mal ordentlicher aussehen soll, sind sie schnell abgezogen und in der Schublade verstaut. Das sieht dann ungefähr so aus: