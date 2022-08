Govee Glide Music Wall Light: Neues LED-Panel mit 40 Szenenmodi

Wenn ihr eure kahlen Zimmerwände noch etwas verschönern wollt, gibt es mittlerweile auf dem Smart Home-Markt so einige Lösungen für tolle Lichtstimmungen. Mit dem Govee Glide Music Wall Light (Amazon-Link) ist nun ein neues Produkt erschienen, das sich flexibel anbringen lässt und viele Möglichkeiten der Gestaltung bietet.

Das Govee Glide Music Wall Light besteht aus insgesamt 14 LED-Lichtbalken mit einer Länge von jeweils 37,8 cm, die über ein Verbindungskabel mit Strom versorgt werden. Der Kabelabstand zwischen den Leuchtstreifen beträgt maximal 11,5 cm. Angesteuert wird die Neuerscheinung entweder über die Govee-App (App Store-Link), die auch für iOS im App Store erhältlich ist, oder auch per Sprachsteuerung über Amazons Alexa bzw. den Google Assistant. Eine Anbindung an Apples HomeKit gibt es nicht.

Die Installation erfolgt über kleine Klettverschlüsse, mit denen sich die Lichtbalken an der Wand befestigen lassen. Über die Govee-App sind dann bis zu 16 Millionen Farboptionen, Effekte und mehr möglich, um die Lichtbalken an die eigenen vier Wände anpassen sowie entsprechende Szenen für unterschiedliche Situationen kreieren zu können. Besonders spannend: Über 16 verschiedene Musikmodi kann man die Stimmung für besondere Anlässe wie Parties oder Feiertage einstellen. Die Lichter ändern sich mit den Rhythmen der Wiedergabelisten und sollen die Musik dynamischer machen.

Im DIY-Modus selbst kreativ werden

Dank einer RBGIC-Technologie lassen sich auch mehrere Farben in einem einzelnen Lichtbalken anzeigen. Die Govee-App stellt darüber hinaus auch 40 Szenenmodi bereit, um schon werksseitig eine Auswahl an visuellen Optionen zu bieten. In einem DIY-Modus können Nutzer und Nutzerinnen auch selbst tätig werden und Lichtszenen nach eigenen Wünschen erstellen.

Das neue Govee Glide Music Wall Light ist ab sofort zum Preis von 179,99 Euro bei Amazon erhältlich und kann über eine optionale Prime-Versandoption auch schon am nächsten Werktag geliefert werden. Noch bis zum 7. August gibt es zur Einführung noch einen satten Rabatt in Höhe von 50 Euro, der über das Anklicken des Rabattcoupons auf der Produktseite in Anspruch genommen werden kann. Der Rabatt wird dann automatisch beim Bestellvorgang verrechnet, so dass ihr derzeit nur 129,99 Euro für die Neuerscheinung zahlt.