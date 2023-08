Groovifi: Individuelle Playlists für Spotify erstellen

Wer ein Premium-Abo für den Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) nutzt, hat dort die Möglichkeit, eigene Playlists zu erstellen oder aus einer Vielzahl an vorgeschlagenen Wiedergabelisten auszuwählen. Nicht immer passen die vom Dienst vorgeschlagenen Tracks aber auch den eigenen Geschmack.

An dieser Stelle setzt die iOS-App Groovifi (App Store-Link) an, die es Usern von Spotify Premium ermöglichen will, individuelle und passgenaue Playlists zu erstellen. Der Download der iPhone-App ist kostenlos und finanziert sich über einen Einmalkauf zum Freischalten der Vollversion im Umfang von 5,99 Euro. Die Installation auf dem Apple-Smartphone kann bei rund 38 MB an freiem Speicherplatz ab iOS 12.0 oder neuer erfolgen, alle Inhalte stehen in englischer Sprache bereit.

„Deine Musik, dein Stil, dein Sound – Bringe deine Spotify-Wiedergabelisten auf ein neues Niveau. Erstelle eine Wiedergabeliste mit deinen persönlichen Sounds, die genau auf deine Lieblingsstimmung, dein Genre und deine BPM abgestimmt sind. Suche wie ein Profi, indem du deine Tonart, den Modus (Dur/Moll) und sogar das Metrum festlegst. Stimme die Wiedergabeliste nach Herzenslust ab, und wenn du fertig bist, speicherst du sie einfach in deinem Spotify-Konto.“

So berichtet das Entwicklerteam von ParshenData über das eigene Spotify-Playlist-Werkzeug. Nachdem man sich mit seinem Spotify-Account angemeldet hat, wählt man einen Song aus den zuletzt gespielten Tracks oder Favoriten, oder kann alternativ auch nach einem Song aus der gesamten Spotify-Bibliothek suchen.

Playlists lassen sich teilen oder direkt in Spotify integrieren

Im Anschluss verwendet man eine beliebige Kombination aus den von Groovifi zur Verfügung gestellten Filtern, um die Wiedergabeliste genau auf den eigenen Geschmack abzustimmen. Die Wiedergabeliste wird dabei bei jeder Änderung der Einstellungen in Echtzeit aktualisiert. Zu den Filteroptionen zählen Schieberegler für die Stimmung, die bevorzugten BPM, Dur/Moll, Takt, Live oder Studio, Instrumental oder Vocal, Genres und mehr.

Nachdem Groovifi seine Arbeit verrichtet und eine entsprechende Wiedergabeliste erstellt hat, lässt sich diese entweder mit anderen Personen teilen oder direkt in Spotify integrieren. Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen – und ich finde es mehr als schade, dass es eine solche Option nicht auch für Apple Music gibt. Hier hält Apple aber weiterhin die entsprechenden APIs unter Verschluss, so dass wohl auch in naher Zukunft nicht mit einer solchen Dritt-App für Apple Music-Playlists zu rechnen sein wird.