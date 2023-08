Highlights der Woche: Quartalszahlen, iPhone-Keynote, Testberichte

Apple hat in dieser Woche seine aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht und verzeichneten einen kleinen Rückgang des Umsatzes von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent angestiegen. Der iPhone-Umsatz lag bei 39,7 Milliarden Dollar, gegenüber 40,7 Milliarden Dollar im Jahr 2022, während der iPad-Umsatz bei 5,8 Milliarden Dollar lag, gegenüber 7,2 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Gerade bei den iPads gibt es aber ein Detail zu beachten: Im Vorjahr hat Apple in diesem Quartal das neue iPad Air eingeführt, was den direkten Vergleich natürlich ein bisschen verzehrt. Beim Mac ging der Umsatz von 7,4 auf 6,8 Milliarden US-Dollar zurück. Eine kleine Steigerung gab das dagegen bei Apple Watch, Home und Zubehör – hier stieg der Umsatz von 8,1 auf 8,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Hier für mehr Details klicken.

iPhone 15 könnte am 13. September vorgestellt werden

9to5Mac will aus verschiedenen Quellen erfahren haben, dass sich Mobilfunkanbieter am 13. September aufgrund einer großen Smartphone-Vorstellung keinen Urlaub nehmen dürfen. Und zu dieser Zeit stellt Apple immer seine neusten iPhones vor. Erst die offizielle Einladung wird zeigen, welchen Termin Apple wählt. Alle Details gibt es hier.

Neues von Hueblog

Im Herbst wird es spannend. Vermutlich im September oder Oktober kommen vier Hue Kameras und ein Kontaktsensor auf den Markt, die zusammen mit der bestehenden Beleuchtung das Sicherheits-Paket von Philips Hue bilden sollen. Dazu gesellen sich neue 12-Volt-Spots und die Festavia-Lichterkette in mindestens einer neuen Variante. Mehr Hue-News gibt es im Hueblog.