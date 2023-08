Anker stellt Ladegeräte mit klappbaren EU-Stecker vor

Der Zubehör-Hersteller Anker holt schon einen Monat vor der Internationalen Funkausstellung in Berlin zum großen Rundumschlag aus. Nach dem neuen 3D-Drucker und den praktischen Powerbanks folgen jetzt noch zwei kompakte Ladegeräte und ein Schnellladegerät für den Schreibtisch. Auch hier haben wir alle Infos für euch gesammelt.

Anker 737 und Anker 735 Ladegeräte: Kompakt, klappbar und mit viel Power

Los geht es mit dem Anker Prime 737 Ladegerät mit drei USB-Anschlüssen. Für 89,99 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr ein Netzteil mit bis zu 100 Watt Leistung, verteilt auf einen USB-A-Port und zwei USB-C-Anschlüsse. Die beiden USB-C-Ports können dabei im Einzelbetrieb bis zu 100 Watt liefern, das Ladegerät eignet sich also prima für Notebooks.

Eine Innovation ist der klappbare Stecker, auch wenn die Platzersparnis hier nicht so groß ausfällt wie beispielsweise in den USA. Ein Feature dieser Art haben wir bisher aber noch nie gesehen und ein bisschen Platz lässt sich so in der Tasche durchaus einsparen.

Ebenfalls mit dem Mechanismus ausgestattet ist das etwas kleinere Anker Prime 735 Ladegerät, das auf eine Gesamtleistung von 67 Watt kommt und 59,99 Euro (Amazon-Link) kostet. Beeindruckend ist dabei die Größe: Es ist 51 Prozent kleiner als das ebenfalls 67 Watt starke MacBook-Netzteil von Apple. Und trotzdem hat Anker drei Ports integriert, damit ihr mehrere Geräte gleichzeitig aufladen könnt.

100W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3-Port Schnellladegerät,Kleines... SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du mühelos dein Handy, Tablet und Notebook...

100W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine effiziente Ladeleistung von 100W.

40W Anker USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 4-Port Schnellladegerät GaN,... 240W SUPER POWER: Da ein USB-C-Anschluss bis zu 140W liefert und die anderen drei Anschlüsse 100W teilen, können bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit...

POWER FÜR 2 LAPTOPS: Versorgt zwei Laptops gleichzeitig mit Ladeleistung, wobei der USB-C 1 Anschluss 140W und der USB-C 2 Anschluss 100W liefert.

Anker 749 Schnellladegerät: 240 Watt und 4 Ports

Perfekt für den Einsatz am Schreibtisch ist die neue Anker 749 Ladestation mit einer Leistung von 240 Watt geeignet. Ein USB-C-Port liefert bis zu 140 Watt, die anderen drei Ports teilen sich die restlichen 100 Watt. So wird ein MacBook Pro 16 Zoll in nur 28 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen.

Praktisch finde ich die kleine Halterung, die Anker im Lieferumfang beilegt. Damit steht die Ladestation auf dem Schreibtisch fest an ihrem Platz, trotzdem kann man sie auch mal für den Urlaub oder ein Wochenendtrip mitnehmen und im Hotelzimmer oder der Ferienwohnung verwenden. Der Preis für diesen Komfort ist zunächst einmal aber noch recht hoch: 219,99 Euro (Amazon-Link) werden zum Start verlangt.