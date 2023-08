XGIMI Horizon Pro: 4K-Beamer mit Harman/Kardon-Lautsprecher im Kurztest

Bisher setze ich auf einen klassischen Fernseher. Als Alternative bietet sich aber auch ein Beamer an – und ich habe mir jetzt das Top-Modell Horizon Pro von XGIMI (Amazon-Link) angesehen, ein 4K-Beamer mit Harman/Kardon-Lautsprecher und Chromecast built-in. Günstig ist der Spaß nicht, bei Amazon könnt ihr für 1387 Euro zuschlagen.

Der 2,9 Kilogramm schwere und 208,4 x 218,4 x 136,2 Millimeter große Beamer kann auf einem Tisch, Sideboard oder ähnliches gestellt werden, über das 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite lässt sich der Beamer auch auf einem Stativ betreiben. Per Kabel wird der Beamer mit Storm versorgt und die Inbetriebnahme ist wirklich kinderleicht.

Auf dem XGIMI Horizon Pro läuft Googles Android TV und ein Google Account wird demnach zwingend vorausgesetzt. Mit einem Android-Smartphone kann die Einrichtung noch schneller erfolgen, als iPhone-Nutzer musste ich dem Beamer das WLAN Passwort und meine Login-Daten manuell mitteilen. Das ist über die mitgelieferte Fernbedienung möglich, wobei die Eingabe über die digitale Tastatur nicht gerade viel Spaß macht.

Android TV ist einfach zu bedienen, es gibt Zugriff auf favorisierte Apps, Empfehlungen und mehr. Über den Google Play Store lassen sich weitere Apps laden und installieren. YouTube, Prime Video, Disney+, YouTube Music und einige mehr sind schon vorinstalliert, Netflix hingegen nicht. Und das hat einen Grund: Der Beamer ist nicht für Netflix zertifiziert, die Netflix-App lässt sich zwar installieren, aber nicht nutzen. Hier muss man einen Workaround nutzen und über die „Desktop Manager“-App Netflix als Web-App aufrufen. Das ist umständlich, aber möglich.

Der Horizon Pro verfügt über automatische Bildeinstellungen, wer möchte, kann auch zwischen mehreren Profilen für Gaming oder TV wählen oder alle Werte selbst justieren. Mit dabei ist auch eine Trapezkorrektur: Steht der Beamer leicht schräg, kann man das Bild automatisch korrigieren lassen, wobei man hier etwas Größe verliert. Am besten stellt man den Beamer natürlich gerade direkt vor die Wand, um das beste Bild zu erhalten. Eine Autofokus ist mit dabei, der auch über die Fernbedienung manuell angestoßen werden kann, sollte das Bild mal nicht scharf sein. Der Beamer lässt sich auch Kopfüber an der Decke montieren.

Mit 2200 ANSI Lumen gibt es ein wirklich helles Bild, das all seine Vorteile in abgedunkelten Räumen ausspielt. Bei voller Sonneneinstrahlung macht das Fernsehgucken nicht so viel Spaß, in der Dämmerung gibt es aber auch ein super Bild. Die Auflösung ist 4K und beträgt 3840 x 2160 Pixel, zudem werden HDR10 und HLG unterstützt. Als Bildgröße ist ein Bild zwischen 40″ und 120″ angegeben, wobei ich keine Wand für einen 120″ Test habe. Optisch ist das Bild gestochen scharf und farbenfroh, die integrierten 2x 8W Harman/Kardon Lautsprecher sind echt gut und eignen sich auch für Musik. Die Lautstärke kann man weit aufdrehen und wer möchte, kann den Beamer auch als reinen Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Als Formate werden DTS-HD, DTS-Studio Sound, Dolby Audio, Dolby Digital und Dolby Digital Plus unterstützt.

Im Betrieb ist der XGIMI Horizon Pro wirklich leise, laut Herstellerangaben liegt der Geräuschpegel unter 30dB. Wenn jetzt noch etwas Audio läuft, nimmt man den Lüfter gar nicht wahr. Netter Nebeneffekt: Im Winter gibt es warme Luft.

Mit 2 GB RAM und 32 GB Speicher läuft der Beamer flüssig, wer möchte, kann auch externe Medien für mehr Speicherplatz anschließen. Über HDMI könnt ihr auch zum Beispiel eine Konsole oder einen Computer anstöpseln. Als weitere Anschlüsse stehen ein optischer Eingang, 2x USB-A, 1x LAN und 1x Kopfhörer 3,5mm zur Verfügung.

Chromecast ist an Bord, AirPlay ist möglich

Apps, die Chromecast unterstützen, können ihr Bild direkt an den Beamer streamen. Das funktioniert zum Beispiel mit YouTube, aber auch mit vielen anderen Apps. Für Apple-User gibt es leider kein AirPlay von Haus aus. Aber es gibt eine Möglichkeit AirPlay zu nutzen. Dafür muss auf dem Beamer die AirScreen-App aus dem Play Store geladen und gestartet werden, danach kann man auch sein iPhone-, iPad- oder Mac-Display auf den Beamer spiegeln.

Über die Fernbedienung könnt ihr jederzeit den Google Assistant starten und um Hilfe bitten. So könnt ihr zum Beispiel euer Smart Home steuern, das Wetter abfragen, aber auch direkt Apps starten: „Hey Google, starte Disney+“. Mit der Remote könnt ihr zudem die Lautstärke justieren und durch die Menüs navigieren. Das funktioniert gut, wobei mir eine beleuchtete Fernbedienung sehr gut gefallen hätte. Ist der Raum abgedunkelt, ist es oftmals schwierig die richtigen Tasten zu finden.

Kristallklares Bild mit 4K

Ich selbst habe immer nur schlechte Beamer-Auflösungen gesehen und ein Kauf irgendwie nie in Betracht gezogen. Wie sich herausstellt: Ein Fehler! Der 4K Beamer XGIMI Horizon Pro ist eine klare Empfehlung und kann als Ersatz für einen klassischen Fernseher fungieren. Das Bild ist nicht nur hell, sondern mit 4K/UHD auch gestochen scharf. Die eingebauten Lautsprecher sind gut, hier könnte man aber auch einen Verstärker mit externen Boxen anschließen. Eine Verzögerung von Bild und Audio konnte ich nicht wahrnehmen. Die Integration mit Android TV ist gelungen, schade ist die Tatsache, dass es kein natives AirPlay und keine native Netflix-Wiedergabe gibt.

Mit rund 1400 Euro ist der XGIMI Horizon Pro kein Schnäppchen, dafür gibt es aber auch tolles 4K und Harman/Kardon Sound. Zudem ist ein Beamer deutlich portabler als ein herkömmlicher Fernseher, generell würde ich aber sagen, dass auch ein Beamer eher stationär genutzt wird. Mir gefällt der XGIMI Horizon Pro wirklich sehr gut, die Qualität ist super und das wichtigste ist das tolle 4K-Bild.