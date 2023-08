Philips Hue wird Smart Home Kamera auf den Markt bringen

Smart Home Kameras gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Mir fallen auf Anhieb zahlreiche namhafte Hersteller ein, wie beispielsweise Google, Bosch, Eve, Eufy oder Netatmo. Rund um die anstehende IFA in Berlin dürfte sich ein weiterer Name hinzugesellen: Philips Hue.

Der für sein smartes Beleuchtungssystem bekannte Hersteller hat nun durchblicken lassen, dass man eine Home Monitoring Lösung mit einer smarten Kamera auf den Markt bringen möchte – ähnlich wie man es bereits mit der zweiten Marke Wiz (siehe Titelbild) tut. Damit sollen Sicherheit und Beleuchtung weiter miteinander verschmelzen, wie wir bereits im Hueblog festgehalten haben.

So könnte die Philips Hue Kamera funktionieren

Rund um das Thema Sicherheit würde eine Kamera von Philips Hue von der vorhandenen Beleuchtung profitieren können. Bei einem Alarm könnten beispielsweise alle Lampen blinken. „Warum ist das interessant? Weil ein akustischer Alarm nicht aus der Ferne gehört werden kann, er bleibt im Haus. Aber das Licht kann von weitem gesehen werden“, erklärt Eric Rondolat, der CEO des Hue-Herstellers Signify.

Und auch ganz ohne Alarm bringt eine Kamera ein Stückchen Komfort ins Smart Home: Kameras im Haus können Bewegungen entdecken und die Beleuchtung automatisch aktivieren, ähnlich wie es bereits mit dem Hue Bewegungssensor möglich ist.

Ausgestattet mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Ein sehr großer Aspekt dürfte der Datenschutz sein. Immerhin will wohl niemand von uns, dass in der Cloud abgelegte Videos von anderen Personen angesehen werden können. Hier gibt Rondolat schon Entwarnung: „Unsere Kameras werden die ersten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sein.“ Damit dürfte es nicht einmal dem Hersteller selbst möglich sein, eure möglicherweise in der Cloud gespeicherten Videos zu entschlüsseln.

Wie genau die Home Monitoring Produkte von Philips Hue aussehen werden und wie die Funktionen in die Philips Hue App integriert werden, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Die passenden Antworten dürfte es aber wohl in den kommenden Wochen geben.