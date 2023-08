Amazon legt Quartalsergebnisse vor: Wachstum in fast allen Bereichen

Nicht nur Apple hat kürzlich die eigenen Quartalsergebnisse mitgeteilt, sondern auch der Onlinehandel-Riese Amazon (App Store-Link). Und die Resultate überraschen durchaus: Amazon stellte die Quartalsergebnisse für das zweite Geschäftsquartal dieses Jahres vor und konnte in fast allen Bereichen, in denen man aktiv ist, deutliche Zuwächse generieren.

Offenbar hat sich der Onlinehandel nach der Coronavirus-Pandemie wieder normalisiert, denn Amazon konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Anstieg von 11 Prozent bei den eigenen Verkäufen auf nunmehr 134,4 Milliarden USD verzeichnen. Im Jahr 2022 lag man bei 121,2 Milliarden USD. Vor allem in den USA legten die Verkäufe zu, hier gab es ein Wachstum von 11 Prozent, international konnte man ein Plus von 10 Prozent verzeichnen. Im Bereich AWS gab es gar einen 12-prozentiges Wachstum.

Durch Sparmaßnahmen und Entlassungen konnte Amazon auch einen enormen Anstieg beim Gewinn verzeichnen. Dieser lag im letzten Quartal bei 6,7 Milliarden USD. Im gleichen Vorjahresquartal hatte man noch einen Verlust von zwei Milliarden USD hinnehmen müssen.

„Größte Prime Day-Veranstaltung aller Zeiten“

Amazon zeigt auch auf, welche Erfolge man im Kundenbereich errungen hat. So konnte man im letzten Quartal in den USA laut eigener Aussage „die größte Produktauswahl an US-Prime-Mitglieder mit der schnellsten Geschwindigkeit aller Zeiten“ im Quartal ausliefern. Zudem war der Prime Day am 11. und 12. Juli im dritten Quartal „die größte Prime Day-Veranstaltung aller Zeiten“. Laut Amazon kauften „Prime-Mitglieder weltweit mehr als 375 Millionen Artikel und sparten mehr als 2,5 Milliarden USD.“

In Zukunft will man laut Amazon-CEO Andy Jassy auch in KI investieren und die Sprachassistentin Alexa weiter verbessern. Jassy erklärt dazu (via The Verge):

„Sie reichen von Dingen, die uns dabei helfen, kosteneffizienter zu arbeiten und unsere Betriebsabläufe und verschiedenen Geschäftsbereiche zu rationalisieren, bis hin zum absoluten Herzstück jeder Kundenerfahrung, die wir anbieten. Das gilt für unser Speichergeschäft, für unser AWS-Geschäft, für unser Werbegeschäft, für alle unsere Geräte – und Sie können sich vorstellen, woran wir in Bezug auf Alexa arbeiten -, für unser Unterhaltungsgeschäft… für jedes einzelne. Es wird das Herzstück unseres Handelns sein. Das ist eine bedeutende Investition und ein wichtiger Schwerpunkt für uns.“

Angesichts der guten Ergebnisse steigert Amazon auch die Prognosen für das nächste Quartal: Man geht von einem Umsatz zwischen 138 und 143 Milliarden USD aus. Alle Quartalszahlen von Amazon finden sich im Detail in einem Bericht von Businesswire.