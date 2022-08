Gurman: Aktualisierter HomePod mini und neuer High-End HomePod geplant

Apple-Experte Mark Gurman berichtet in seinem neusten Power On-Newsletter, dass Apple mehr Bemühungen in den Smart Home Markt stecken möchte. So sei ein aktualisierter HomePod mini sowie ein großer „High-End“ HomePod in Planung.

Der HomePod mini ist alleine aufgrund des günstigsten Preises ein Erfolg. Kein Wunder, dass Apple hier anknüpfen möchte, allerdings soll die aktualisierte Version alles andere als „super beeindruckend“ sein, Details lässt Gurman aber offen. Während Apple den großen HomePod im März 2021 eingestellt hat, soll eine neuer High-End HomePod Anfang 2023 mit einem aktualisierten S8-Prozessor sowie einem Multi-Touch-Display erscheinen.

Abgesehen von einem aktualisierten HomePod mini und einem neuen HomePod hat Gurman zuvor berichtet, dass Apple an mehreren neuen Produkten für das Smart Home arbeitet. Das ehrgeizigste Projekt in der Entwicklung ist angeblich ein HomePod-Produkt, das einen Lautsprecher, Apple TV-Funktionen und eine FaceTime-Kamera in einem Gerät vereint.