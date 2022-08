Twinkly Squares: LED-Matrix-Panels starten im September

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Twinkly Squares zum ersten Mal angekündigt, am Ende hat es ein wenig länger gedauert. Nun ist aber ein offizieller Start in Sicht: Der italienische Hersteller Twinkly will sein neuestes Produkt im September 2022 auf den Markt bringen.

Das Konzept und die technischen Details der Twinkly Squares klingen sehr interessant. Kurz ausgedrückt: Es handelt sich um LED-Quadrate, die mit jeweils 64 einzeln ansteuerbaren Leuchtdioden ausgestattet sind. Mehrere Twinkly Squares können miteinander verbunden werden, um noch größere Wandflächen in Beschlag zu nehmen. Ein Modul ist dabei 16 x 16 Zentimeter groß.

Die per USB-C mit Strom versorgen Twinkly Squares können dann ganz nach euren Wünschen gestaltet werden. Einzelne Farben, Animationen und Farbverläufe sind dabei genau so möglich wie 8-bit-Kunstwerke. Ebenfalls spannend: Über die Twinkly-App werden die Squares verschiedene Widgets darstellen können, die beispielsweise eine Wettervorhersage, einen Timer oder einfach nur die Uhrzeit auf den LED-Modulen anzeigen.

Auch die Kompatibilität mit anderen Diensten kann sich sehen lassen. Neben einer Unterstützung für Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Assistant verstehen sich die Twinkly Squares auch mit Homey, Razer Chroma und dem Omen Gaming Hub.

Zum Start wird es verschiedenen Starter- und Erweiterungssets geben, wir werden auf jeden Fall einen Blick riskieren. Mehr Informationen erhaltet ihr bis dahin auf der Hersteller-Webseite.